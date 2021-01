COVID-19 :

Le médecin de famille Plans de Juan José Pedreño a été nommé par le président du gouvernement de Murcie, Fernando Lopez Miras, nouveau ministre de la Santé pour remplacer Manuel Villegas, qui a démissionné après avoir appris qu’il avait été vacciné contre le coronavirus avec des postes de direction et des centaines de fonctionnaires de son département.

Le décret de nomination paraît publié ce samedi au Journal Officiel de la Région de Murcie (BORM), en même temps que la révocation de Villegas.

Pedreño Planes, qui travaille actuellement dans un centre de soins primaires à Murcie, était directeur de la zone de santé III, correspondant à la région de la vallée de Guadalentín, et pendant son mandat, il était responsable du début de l’expansion et réaménagement de l’hôpital Rafael Méndez de Lorca.

Le gouvernement de Fernando López Miras a rendu cette nomination publique par sa publication, après minuit, au Journal officiel de la région.

Démission pour le vaccin

Le président de la Région de Murcie, Fernando López-Miras (PP), a annoncé mercredi dernier la démission du ministre de la Santé, Manuel Villegas, qui a été vacciné alors qu’il n’appartenait pas au premier groupe de vaccination (agents de santé en activité et personnes âgées en maison de retraite).

«Un bon ami vient de me démissionner. Aujourd’hui, je dois dire au revoir à un homme admirable », a déclaré le président murcien, dans un communiqué institutionnel.

López Miras a souligné que “la seule priorité est de continuer à travailler pour réduire la pandémie” et a été convaincu que “le Dr Villegas va continuer à y contribuer de par son professionnalisme et la destination qu’il a désormais”.

“Je ne vais pas entrer dans le jeu politique, j’espère que le critère est le même pour tout le monde”, a-t-il souligné.

Plus de 400 employés

Villegas, alors que La Verdad avançait, a été vaccinée la semaine dernière avec des centaines de fonctionnaires qui travaillent dans les bâtiments du ministère et du système de santé de Murcie, bien que, comme établi par le protocole du ministère de la Santé, dans cette phase ne correspondait la vaccination des résidents et du personnel des centres de santé ou qui «mènent spécifiquement des activités nécessitant des contacts étroits avec des personnes susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2, c’est-à-dire en fonction du risque d’exposition et de transmission».

Dans une apparition, ce mercredi, à l’Assemblée régionale, Villegas a expliqué que 466 responsables ont déjà reçu la première dose du vaccin et l’ont considérée comme couverte par le protocole national puisque, a-t-il dit, ils sont des agents du système de santé et l’objectif est «d’éviter épidémies dans les centres. Il a ainsi défendu que sa vaccination est prise en charge par la Santé puisqu’il est médecin et appartient «au groupe 3», comme «les autres agents des centres de santé et de santé sociale».

Le protocole dit que les premiers à être vaccinés sont les résidents des centres supérieurs et le personnel sanitaire et social. Villegas est un médecin spécialiste dans le domaine de la cardiologie, mais est actuellement un homme politique et non un agent de santé actif.

Le conseiller a assuré avoir adopté cette décision “convaincu que c’était la meilleure chose à faire pour protéger tout le personnel qui travaille sans relâche dans la pandémie” et a admis que c’était lui qui avait invité le personnel du ministère de la Santé à se faire vacciner. «Nous comprenons que leur travail est nécessaire dans la pandémie et s’inscrit dans ce que le ministère a fixé», a-t-il déclaré.

De même, il a assuré que la vaccination a été effectuée “une fois que tout le personnel qui est en première ligne a été vacciné” et a souligné qu’ils n’ont “rien caché, ils ont agi normalement, il n’y a pas eu de distinctions entre les professionnels et il y a eu Fait ce qui devait être fait, sans faveur ni privilège ».

«L’un des objectifs est de vacciner tout le personnel du système de santé, le tout sans laisser personne de côté; ils sont essentiels, pas de personne et chacun a contribué de son mieux dans les moments les plus difficiles, il n’y a pas eu de volonté de rien cacher », a déclaré le conseiller, qui a assuré être« conscient qu’il peut y avoir des gens qui se sont sentis offensés ou déçus ».