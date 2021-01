COVID-19 :

Le gouvernement de Pedro Sanchez destiné à cette pandémie 521 000 euros acheter du matériel anti-Covid pour les voitures officielles utilisées par les membres du Conseil des ministres, les hauts dirigeants et d’autres institutions de l’État. Selon la liste des sources gouvernementales auxquelles OKDIARIO a pu accéder en exclusivité, l’administration Sánchez a signé en 2020 jusqu’à 37 contrats pour de telles acquisitions via le State Mobile Park (PME), un organisme dépendant du ministère des Finances.

Une dépense plus que discutable compte tenu la pénurie de matériel qui existait dans d’autres domaines, comme les toilettes, qui combat le virus en première ligne. Il convient également de rappeler que le gouvernement a acquis d’urgence des produits de protection pour ses voitures officielles alors qu’il n’y avait plus de masques et de gants pour la population dans les pharmacies. De plus, il a activé la désinfection des véhicules même avant de décréter l’état d’alarme, comme l’a révélé OKDIARIO.

C’était le contrat de montant plus élevé, y compris la désinfection des voitures officielles et des installations du State Mobile Park. Le gouvernement a engagé directement la société Ingeniería y Soluciones para Higiene Industrial SL (Higitech) pour 169.835 euros (140.360 hors taxes). L’accord a été signé il 12 mars, c’est-à-dire, un jour avant que le directeur général, Pedro Sánchez, ait annoncé le décret de l’état d’alarme lors d’une audition à Moncloa. Le texte a ensuite été approuvé le 14 mars lors d’un Conseil des ministres extraordinaire. Concrètement, les travaux de désinfection ont commencé le 13 mars et ont duré jusqu’au 15, en cours de réalisation «en fin de soirée”, comme l’a admis le gouvernement dans une réponse parlementaire au PP au Congrès des députés.

«Si la procédure d’urgence n’est pas utilisée pour contracter ces services, il existe un risque évident et un grave danger pour la santé des utilisateurs des services et du personnel de l’organisme », a agi Moncloa, faisant allusion à la fois aux membres de l’exécutif et aux hauts fonctionnaires qui utilisent ces voitures officielles et aux chauffeurs.

467 partitions

Les contrats pour les écrans ont également été annoncés, également avancés par OKDIARIO. L’exécutif a payé en mars 28 000 euros pour installer 200 «écrans de sécurité» dans un contrat d’urgence. Il y avait ensuite deux dossiers pour l’acquisition de 100 écrans chacun auprès de l’entreprise Copier Imprimer Servicios de Reprografía SL. Il s’agissait des dossiers portant les numéros 202000002790 et 202000002791. Tous deux ont été traités comme des contrats mineurs, ils n’ont donc pas fait l’objet d’un appel d’offres public.

Le premier d’entre eux, appelé “ Contrat mineur pour la fourniture et l’installation de 100 écrans pour les véhicules officiels PME ” a obtenu le 31 mars avec un montant de 14 997,94 euros (Taxes incluses). De son côté, le second, appelé “ Contrat mineur pour la fourniture de 100 cloisons pour les véhicules officiels de la PME (Toyota Prius) ”, a été attribué à la même société le 8 avril pour 13.189 euros (Taxes incluses). En tout, 28.186,94 euros.

Quelques mois plus tard, le gouvernement a de nouveau lancé un appel d’offres pour 19 384 euros un autre contrat pour l’achat d’une deuxième cargaison de 267 écrans anti-coronavirus pour les voitures officielles. Cette fois, il y a eu un appel d’offres public et sept entreprises candidates ont été présentées. Le contrat a pris fin en août avec la société Hidráulica del Sur Gestión y Desarrollo SL pour 16476 euros (TTC). De cette manière, plus de la moitié de ces véhicules ont obtenu cette protection, en particulier 467 des plus de 700 voitures officielles dont dispose cet organisme public.

Masques FFP2

A ces produits, il faut ajouter l’achat de milliers de masques pour les chauffeurs et le personnel administratif, des gants en nitrile, des bouteilles d’hydrogel ou du spray désinfectant Sanosil. Par exemple, comme ce journal l’a rapporté, le dernier contrat a été le acheter des masques de type e3 2000 FFP2, considéré comme le plus sûr, pour 1 800 euros pour les conducteurs. Le montant de l’offre était de 1 920 euros. Ce sont les masques que le gouvernement a omis de la réduction de la TVA pendant des mois, bien qu’ils soient les plus sûrs pour se protéger contre Covid. Ce dossier a été traité comme un contrat mineur et incombe à la société Beristal SL.

De même, le PME a été réalisé avec un système de caméras thermiques Par le biais d’un autre marché mineur qui a été adjugé pour 13 201 euros et finalement attribué à la firme Teknoservice pour 7 004, taxes comprises.

Dans le cas de Podemos, qui a maintenu un discours «anti-caste» avant de venir au gouvernement, les ministères sous leur pouvoir ont à leur disposition 19 voitures officielles tant pour les titulaires que pour leurs postes de direction. Cela représente 13,1% du total de ces véhicules qui sont attribués aux membres de l’Exécutif. Ainsi, la vice-présidence des droits sociaux de Pablo Iglesias Il a cinq voitures officielles, le ministère du Travail de Yolanda Díaz, bassin avec cinq autres, tandis que le ministère de l’Égalité d’Irene Montero, le ministère de la Consommation d’Alberto Garzón et l’Université de Manuel Castells en ont trois chacun.