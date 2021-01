COVID-19 :

Le président du gouvernement, Pedro Sanchez, il faudra prévoir 63 jours sans se soumettre au contrôle parlementaire du Congrès des députés. Et il le fera malgré l’augmentation des décès et des infections dans la troisième vague de coronavirus; les dommages causés par Philomena orageuse entre la critique de son manque de prévoyance et la forte crise économique qui secoue le pays. Aussi la lenteur de la campagne de vaccination remet en cause la stratégie nationale qu’il a dessinée et dont l’exécutif s’est vanté.

Plus précisément, et sauf surprise, le chef du gouvernement social-communiste restera absent à la Chambre basse pendant deux mois complets, c’est-à-dire du 16 décembre dernier, lorsqu’il parut rendre compte de l’état d’alerte et des derniers sommets européens, jusqu’à ce que probablement le 17 février prochainMercredi des Cendres, date à laquelle vous devrez signaler la situation d’alarme et répondre à l’opposition lors de la première séance de contrôle de la nouvelle session.

Il se trouve que le mois de janvier ne fonctionne pas à des fins parlementaires, même si grâce au PSOE et à ses partenaires, des apparitions auront lieu pour le renouvellement du conseil d’administration de RTVE, les travaux de la Commission de la cuisine seront ordonnés et la proposition de loi des socialistes et unis nous pouvons pour limiter les fonctions de la Conseil général de la magistrature (CGPJ) à l’expiration de leur mandat.

Cependant, le PP veut empêcher le gouvernement de prendre «vacances parlementaires» et échappe au contrôle du Congrès au cours du mois de janvier et a donc demandé qu’une réunion de la Délégation permanente soit convoquée pour tenter d’amener la Chambre à convoquer le chef de l’exécutif, Pedro Sánchez; le premier vice-président, Carmen Calvo; l’économiste, Nadia Calviño, et cinq autres membres du gouvernement, tous ministres du PSOE.

L’affirmation “ populaire ” dans leurs écrits selon laquelle le président de la Chambre basse, le socialiste Meritxell Batet, réunir l’organe qui remplace la Plénière dans les périodes non ordinaires pour chercher à faire voter jusqu’à huit fonctionnaires ministériels. Entre-temps, jusqu’à ce mercredi 13 janvier, il n’y a pas de Conseil du Congrès réuni, où ces questions seront réglées.

Dans le cas de Sánchez, le groupe de Pablo Casado a demandé qu’il explique l’accord entre le gouvernement et le Royaume-Uni sur Gibraltar, bien que personne n’échappe au fait que le «populaire» reprocherait également à Pedro Sánchez sa démission de ses fonctions face à la troisième vague de coronavirus en endossant la responsabilité envers les communautés autonomes; son retard pour réagir à la tempête Filomena, ainsi que son refus de déclarer Madrid une zone catastrophique.

“Humilité”

Le porte-parole du PP au Congrès, Cuca Gamarra, a claqué ce lundi à Pedro Sánchez et ses ministres à travers les réseaux sociaux que “il vaudrait mieux qu’il soit humble et prenne l’exemple de Casado et de ceux qui comme lui, se penchaient les épaules”. “Ce gouvernement manque de pelles et de revenus du travail et a trop de ministres incapables et un président les mains dans les poches face aux problèmes auxquels nous, Espagnols, sommes seuls”, a souligné Gamarra.

Cependant, à l’exception du report des élections catalanes du 14-F ou du décret d’un internement à domicile, Sánchez n’apparaîtra dans l’hémicycle que le 17 février, date qui fera deux mois depuis sa dernière comparution pour expliquer le cours de l’Etat. alarme. Cette période de deux mois a été convenue par le PSOE et United We Can avec les séparatistes de l’ERC d’exécuter sa décision de prolonger cette situation exceptionnelle jusqu’au 9 mai.

De plus, la première semaine du mois n’accueille généralement pas de sessions plénières, alors que la seconde coïncidera dans ce cas – s’il n’y a pas de changement – avec le prélude aux élections catalanes et il n’y a pas de coutume au Congrès de tenir des sessions plénières pendant la campagne électorale régionale. pour ne pas conditionner son développement. Si les élections à la Generalitat de Catalogne étaient reportées, Sánchez se soumettrait au contrôle du Congrès une semaine avant, 10 février, aussi longtemps que son emploi du temps le permet.

Calvo, Marlaska et Ábalos

Cependant, et bien que Sánchez le fasse à la mi-février, la “ populaire ” demande que le premier vice-président du gouvernement, Carmen Calvo, passez devant la Commission constitutionnelle pour répondre sur la gestion de l’état d’alarme.

Le premier parti d’opposition a également demandé la comparution du ministre des Transports, José Luis Ábalos, pour donner son visage sur sa gestion face à la tempête Filomena et la situation des camionneurs espagnols piégés dans le sud de l’Angleterre après la fermeture de la Manche. Le Groupe populaire a également demandé au ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, faites un rapport sur la performance de votre service face à la tempête.

En outre, le PP a exigé que le troisième vice-président et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia calviño, détaillent la répartition des fonds de relance européens. Et que le ministre de la Justice, Juan Carlos Campo, rapport sur les pardons possibles pour les coupables procés.

Illa, en retard

Le “ populaire ” a également exigé la comparution du ministre de la Santé, Salvador Illa, pour expliquer les retards dans la campagne de vaccination contre le coronavirus. L’actuel candidat du PSC à la Generalitat prévoit de se présenter à la Commission de la santé conformément au décret royal 956/2020 sur l’état d’alarme. Cependant, il le fera avec retard, car ladite règle établissait des comparutions mensuelles et la dernière fois que le ministre était présent était la 26 novembre dernier.

En outre, ceux de Pablo Casado ont demandé au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, Expliquez si l’aide atteindra les différents secteurs de sa compétence – principalement l’industrie hôtelière – touchés par la crise dérivée de la pandémie, a rapporté Ep.

De son côté, le Gouvernement a demandé au Congrès de permettre au mois de janvier de traiter, entre autres initiatives, la Loi sur le changement climatique et la transition énergétique et la protection complète des enfants et des adolescents contre la violence, baptisée loi Rhodes, afin d’être approuvée dans les meilleurs délais.