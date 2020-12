COVID-19 :

MEXIQUE – Le président mexicain a déclaré jeudi qu’il prévoyait de donner un rôle à l’armée dans la distribution de vaccins contre le coronavirus, qu’il a obtenus – selon lui – avec l’aide du président américain Donald Trump.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que lors de son voyage à Washington en juillet, il s’était entretenu avec Trump et le vice-président Mike Pence et qu ‘”ils ont aidé et facilité la prise en compte du Mexique et la vaccination”.

López Obrador a laissé entendre que le Mexique attendra probablement que les régulateurs américains approuvent le vaccin Pfizer dans les semaines à venir avant de l’autoriser au Mexique.

Mercredi, le ministère mexicain de la Santé a signé un contrat pour 34,4 millions de doses de vaccin et a déclaré qu’il prévoyait de recevoir 250 000 doses en décembre. Chaque personne a besoin de deux doses.

Le président a déclaré que le gouvernement discute avec l’armée et la marine et définit l’opération de distribution du vaccin. López Obrador a confié à l’armée un ensemble de responsabilités sans précédent, notamment la distribution de médicaments et la surveillance dans les hôpitaux.

La vie de la mère et de ses deux petites filles était en danger, la décision a donc été prise de pratiquer la césarienne prématurément.

López Obrador est l’un des rares dirigeants au monde à ne pas avoir encore félicité le président élu Joe Biden.

Le Mexique est le quatrième pays au monde en termes de mortalité due au virus, avec plus de 107 500 décès confirmés. Cependant, très peu de tests sont effectués dans le pays et les autorités estiment que le nombre réel est proche de 150 000.