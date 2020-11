COVID-19 :

Le prince Charles a un coronavirus (mars) 0:32

. – Le prince William, deuxième sur le trône britannique, a été testé positif au coronavirus plus tôt cette année, selon la BBC, citant des sources du palais.

On ne sait pas exactement quand Guillermo a été infecté. Le journal Sun, qui a rapporté l’histoire, a déclaré avoir pris une pause de sept jours entre les appels et les messages vidéo du 9 au 16 avril.

Le journal a ajouté que le prince William, le duc de Cambridge, avait récemment déclaré à un “observateur” une fonction où il n’avait pas rendu son diagnostic public parce que “des choses importantes se passaient et il ne voulait inquiéter personne”.

L’Association de la presse a rapporté que le palais de Kensington, la résidence et le bureau de Guillermo, n’a pas commenté la question lorsqu’elle a été contactée dimanche, mais n’a pas non plus nié le rapport.

CNN a également contacté le palais de Kensington pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Le prince Charles, père du prince William, avait également été testé positif

En mars, le père de William, le prince Charles, a été testé positif et a dû s’isoler.

L’homme de 71 ans a déclaré plus tard qu’il avait eu la chance de ne ressentir que des symptômes bénins, ajoutant qu’il “s’en était sorti doucement”.

Carlos a exhorté le monde à écouter les scientifiques et à agir pour protéger l’environnement afin d’éviter d’autres pandémies à l’avenir.

«Nous aurions dû traiter la planète comme si elle était un patient il y a longtemps. Par conséquent, aucun médecin qui se respecte n’aurait permis à la situation, si la planète était un patient, d’atteindre ce stade avant d’effectuer une intervention », a-t-il déclaré.

«Plus nous érodons le monde naturel, plus nous détruisons ce qu’on appelle la biodiversité – qui est l’immense diversité de la vie, de la vie végétale, des arbres, de tout le reste, de la vie marine – plus nous nous exposons à ce type de danger.

“Nous avons eu ces autres catastrophes avec le SRAS et le virus Ebola et Dieu sait quoi d’autre, toutes ces choses sont liées à la perte de biodiversité.”

Impact du virus dans le pays

Les Royals ne sont pas les seules personnes au sommet de la politique britannique affectées par le virus.

Le Premier ministre Boris Johnson a été infecté en avril et a été admis dans un hôpital où il a reçu de l’oxygène.

Johnson a dit plus tard que des «arrangements» avaient été faits pour sa mort pendant qu’il était soigné et a remercié les médecins et les infirmières de lui avoir sauvé la vie.

Le Royaume-Uni fait partie des pays les plus touchés d’Europe, avec plus d’un million de cas de coronavirus, selon l’Université Johns Hopkins.

Samedi, Johnson a déclaré que le pays entrerait dans un deuxième verrouillage national dans les prochains jours. L’Office for National Statistics a estimé qu’une personne sur 100 en Angleterre a maintenant Covid-19.

Sur plus d’un million de cas au Royaume-Uni, la grande majorité, environ 880 000, se trouvent en Angleterre, le territoire le plus peuplé de l’Union.

Les deux autres territoires qui font partie du continent de la Grande-Bretagne, du Pays de Galles et de l’Écosse, établissent leur propre politique de santé.

Au moment où son voisin entrera en lock-out, le Pays de Galles, avec environ 51000 cas, aura passé la majeure partie de la fermeture du «pare-feu» de deux semaines, conçue pour empêcher la situation de s’aggraver.

Pendant ce temps, l’Écosse, qui compte environ 1000 cas par jour pour le moment, a conseillé aux résidents de ne pas se rendre en Angleterre et envisage des restrictions supplémentaires si son épidémie nationale s’aggrave.