COVID-19 :

Le prix du ‘Résidences pour personnes âgées et les personnes handicapées et ‘Services funéraires’ il a monté en flèche au cours des dix premiers mois de l’année respectivement de 2,3% et 1,6%, selon les données de l’Institut national des statistiques (INE). Pendant ce temps, le IPC Généralement, il baisse de 0,9% entre janvier et octobre de cette année en raison de la baisse des prix associés au tourisme, comme les articles de voyage.

Cette augmentation se produit dans une période de temps où ces services sont pleinement courants en raison de la crise du coronavirus. Dans le cas des services funéraires, leur demande a été élargie par l’augmentation des décès dus à la crise des coronavirus, qui a déjà accumulé plus de 55000 décès depuis mars, selon les calculs de ce journal – le chiffre officiel du gouvernement est quelque chose plus de 40 000 morts.

L’INE elle-même considère également que ce chiffre a dépassé et a enregistré plus de 61000 décès de plus qu’en 2019 jusqu’en octobre, en utilisant les données des registres d’état civil. Le système de surveillance quotidienne de la mortalité (MoMo) donne le chiffre de près de 63 000 décès de plus que l’an dernier jusqu’en octobre.

Cela s’est traduit par une augmentation du travail dans les salons funéraires, 500% lors de la première vague selon les données de leur employeur, le Association nationale des services funéraires (PANASEF). Face à cette seconde vague, les employeurs indiquent avoir renforcé leurs effectifs de 12%, soit environ 1 400 personnes, ce qui dans le cas de la Communauté de Madrid s’élève à 30%. Le nombre de crématoires en activité est également passé de 28 à 34.

Cette demande plus élevée a entraîné une augmentation de 1,6% des prix de ces services jusqu’à présent cette année, un chiffre supérieur à l’indice général d’inflation, qui a diminué de 0,9% au cours de la même période. Les prix des maisons pour personnes âgées et handicapées ont encore augmenté. Cette section croît au cours des dix premiers mois de l’année de 2,3%. Les résidences ont fait l’objet de coronavirus et de controverses car elles ont concentré le nombre de décès lors de la première vague de la pandémie.

Pizza, boissons gazeuses, plats cuisinés …

Les autres produits qui ont subi une évolution de prix totalement différente de l’IPC général sont les boissons gazeuses et la pizza, qui ont augmenté respectivement de 2,1% et 2%, et plats cuisinés, qui ont augmenté de 1,5%. Ce sont des produits qui ont été demandés lors du confinement forcé par le coronavirus et l’état d’alarme. Également Bière, qui augmente de 3,5%, et sucre, qui augmente de 4,1%.

De l’autre côté, il y a les produits les moins demandés pendant la pandémie et les fermetures d’activités. Les ‘articles de voyage’ baisse de 3,4% depuis le début de l’année, 7,1% ont baissé les prix des hôtels et hébergements, 18,7% ‘forfaits touristiques nationaux’, soit 2,1% ‘Vols nationaux’. Le diesel diminue également de plus de 15%.

Bref, tout ce qui touche au tourisme a chuté, reflétant l’effondrement d’un secteur clé de l’économie espagnole. Les services les plus demandés, comme les services funéraires ou la nourriture, montent en flèche. Le résultat final est une baisse de l’IPC de 0,8% sur un an jusqu’en octobre, qui permettra aux retraités et aux fonctionnaires d’améliorer leur pouvoir d’achat après l’augmentation décrétée par Pedro Sanchez, Président du gouvernement. Hausse qui se reproduira en 2021.