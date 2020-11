COVID-19 :

L’arrivée du pandémie du coronavirus Cela a amené plusieurs scientifiques ou médecins à comparaître devant les médias pour parler du virus ou pour accorder des interviews pour obtenir des réponses à ce qui se passe.

le docteur Sánchez Martos non seulement il est devenu un habitué du tournage de ‘Sauve-moi’, mais aussi a sa propre section dans le programme, étant comme un collaborateur de plus. Cependant, cette position de collaborateur a également conduit à un rejet de lui par d’autres canaux. “Tout est fini”, a souligné le médecin.

La croissance de sa popularité

Jésus Sanchez Martos, en plus du médecin, Il a été ministre de la Santé de la Communauté de Madrid avec Cristina Cifuentes comme président. Vague de Madrid est conscient que Sa renommée a grandi au fil des mois et après l’avoir vu chaque semaine sur Telecinco, et dans un entretien avec le médecin, ils se sont demandé comment il allait: “Je pense que je ne suis pas célèbre, je ne veux pas non plus l’être, mais je suis content d’être populaire, d’être proche des gens“, il a souligné.

Comme nous l’avons souligné précédemment, ‘Sauve-moi’ est devenu un booster pour sa renommée, et ainsi il a lui-même expliqué son arrivée sur le programme: “Quand la pandémie a commencé, la faute que je suis venu à Telecinco, et plus précisément pour ‘Save me’ avec Jorge Javier, Il a été eu par un collègue de Telemadrid qui est parti pour l’ERE“.

“Ma première réponse était non. J’avais l’habitude de voir «Sauve-moi» comme beaucoup de gens disent que non. Ma belle-mère le voit, ma femme le voit de temps en temps, mais à ce moment-là, elle travaillait », a-t-il ajouté. sa réponse a changé et maintenant il peut être vu dans le coin du docteur‘: Les auditions se déroulant bien, ils m’ont demandé d’y aller un jour par semaine“.

Le prix à payer pour être dans ‘Save me’

Tout n’allait pas être joli. Le médecin lui-même a déclaré dans son entretien que la participation au programme Telecinco avait fermé d’autres portes pour d’autres chaînes: “Quand le problème de la pandémie a commencé Ils m’ont appelé de Telecinco, mais aussi de ‘Espejo Público’ pendant un moment. Tout cela est fini Le prix d’être sur «Save me», c’est qu’un réseau m’a appelé un jour pour me dire: regardez, si vous êtes toujours sur Telecinco, vous ne pouvez pas rester sur notre réseauCela a choqué le collaborateur, qui a répondu en soulignant que «nous sommes incompatibles».

Sans évoquer la chaîne en question, le Dr Sánchez Martos a ajouté: “Je ne suis incompatible avec personne, je suis libre et indépendant.”

Il a toujours été présent dans les médias

Le collaborateur du programme qui présente Jorge Javier Vazquez Il a également souligné qu’il était surpris de voir comment les gens le découvrent maintenant, puisqu’il avait déjà paru dans les médias: “Parfois, ils m’appellent d’un journal ou d’un magazine et ils me disent:” Nous allons faire une interview parce que maintenant tu es devenu très populaire«C’est curieux. Moi qui suis dans les médias depuis 35 ans, maintenant il s’avère que je suis plus populaire parce que j’apparais dans ‘Save me«» conclut-il.

Quant à la critique de sa participation au programme, le collaborateur parvient très bien à faire taire ces critiques: “C’est drôle que j’ai eu des collègues qui m’ont dit:” Hé! Je t’ai vu l’autre jour sur Telecinco, dans “Save me”, mais que fais-tu dans ce programme, mec? “Et ma réponse est:”Ah, eh bien, je ne savais pas que vous avez regardé Telecinco, ni que vous avez regardé ‘Save me’, mais Merci de suivre“, réussissant ainsi à mettre fin aux potins.