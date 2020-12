COVID-19 :

Le coronavirus, en plus de partir séquelles de nature physique, ont également affecté depuis le début de la pandémie la santé mentale infectés et le reste de la population. le isolement social dérivé de l’enfermement, l’anxiété et le chômage ont motivé l’augmentation de ces cas.

Dans Le Japon, un pays qui a largement réussi à contrôler la propagation du virus, Décès par COVID dans toute la portée de la pandémie 2 141 selon les données de l’Organisation mondiale de la santé. Chiffres dépassés en octobre dernier, seulement ce mois-là, en raison de suicides: 2153 personnes Ils se sont suicidés volontairement.

Depuis 1978, le pays asiatique diffuse le taux de suicide sur votre territoire, quelque chose qui peut être très utile aux gouvernements en cette période de pandémie, afin de détecter les groupes les plus vulnérables. “Nous n’avons même pas eu de verrouillage et l’impact du COVID est minime par rapport aux autres pays … mais on observe toujours cette énorme augmentation du nombre de suicides“Michiko Ueda, spécialiste du suicide et professeur à l’Université Waseda, a déclaré à CNN.

Le taux de suicide au Japon

L’OMS place le taux de suicide dans le pays du soleil levant comme l’un des plus élevés au monde. En 2016, il a atteint le 18,5 décès pour 100 000 habitants, tandis que le la moyenne mondiale est actuellement à 10,6 personnes décédées de cette cause pour 100 000 habitants. Pour sa part, l’Organisation de coopération et de développement économiques (avec des données mises à jour jusqu’en 2018), place Le Japon, septième pays avec le taux le plus élevé (14,9), derrière la Corée (23), la Lituanie (22), la Lettonie (18,1), la Slovénie (17,3), la Belgique (15,9) et la Hongrie (15,1).

Les facteurs qui expliquent ce taux élevé sont multiples, mais l’article de CNN en met en évidence certains comme le pression scolaire, stigmatisation culturelle sur la santé mentale, heures de travail trop longues et l’isolement social, généralisé avant même l’arrivée de la pandémie.

Malgré ces chiffres récents, dans le Au cours des 11 dernières années, le taux de suicide a diminué au minimum, enregistrant en 2019 moins de 20000 décès pour la première fois depuis la collecte des données par le ministère de la Santé.

Le nombre de suicides féminins augmente

La pandémie, bien qu’elle n’ait pas frappé si fort le Japon, a causé le taux de suicide augmente, en particulier dans la population féminine. Par rapport au même mois d’octobre l’année dernière ont augmenté de 83%, de 22% chez les hommes dans le même laps de temps.

Les raisons, disent-ils, peuvent être fondées sur le fait que les femmes constituent le principal noyau des services d’accueil et de restauration au JaponPar conséquent, ils ont été plus affectés par les restrictions et leurs conséquences. Tout cela s’ajoute au fait qu’ils ont dû porter le poids, dans la majorité, des garde d’enfants quand tout a été arrêté.

«Le Japon a ignoré les femmes. C’est une société où les personnes les plus faibles sont coupées en premier lorsque quelque chose de mauvais se produit»déclare Eriko Kobayhasi, une femme de 43 ans qui a tenté de se suicider à quatre reprises. Selon une étude menée par l’organisation CARE, un 27% des femmes souffraient de problèmes de santé mentale en raison de la pandémie, par rapport à une 10% des hommes.

Suicide chez les jeunes

Selon les données du ministère japonais de la Santé, le La principale cause de décès des personnes âgées de 15 à 39 ans n’est autre que le suicide. C’est une tendance qui avait déjà commencé à se développer avant l’arrivée du virus.

Cependant, les situations extrêmes générées par le coronavirus ont accru le stress et l’anxiété des jeunes, qui sont contraints de recourir aux lignes d’assistance pour maltraitance à la maison, vie de famille compliquée ou isolement social.

L’effet en chaîne des suicides de célébrités

Au cours des derniers mois, il y a Célébrités japonaises qui se sont suicidées. Malgré le fait que les médias locaux ne donnent guère de détails sur les raisons ou la méthode utilisée, le simple fait de rendre compte des cas provoque une augmentation globale des suicides, dit Ueda.

C’était le cas du lutteur professionnel Hana Kimura, qui s’est suicidée à 22 ans après avoir été bombardé sur les réseaux sociaux avec messages de haine pendant l’été. Sa mère, Kyoko Kimura, a déclaré à CNN qu’elle pensait que les informations des médias pourraient affecter les pulsions suicidaires des autres. “Quand Hana est mort, J’ai demandé à plusieurs reprises à la police de ne révéler aucune situation concrète de sa mort, mais quand même, je vois le rapport d’information que seule la police savait. C’est une réaction en chaîne de la douleur“.