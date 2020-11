COVID-19 :

Une famille du sud de la Floride a intenté une action en justice contre Publix, des mois après la mort d’un employé de Miami Beach du COVID-19, affirmant que l’entreprise n’avait pas pris de mesures pour protéger ses employés au début de la pandémie alors qu’elle en était au courant. les dangers du virus.

Gerardo Gutiérrez, 70 ans, est décédé en avril quelques semaines après l’avoir attrapé par un autre employé qui travaillait à ses côtés au Publix situé au 1920 West Avenue à Miami Beach. Le procès a été déposé lundi et a sa fille Ariane comme plaignante.

Le procès allègue que Publix Super Markets Inc. a minimisé et dissimulé le risque de COVID-19 à ses employés et interdit l’utilisation d’équipements de protection afin de ne pas effrayer les clients. Selon le procès, la société “était plus soucieuse de protéger ses ventes et ses bénéfices”.

“Publix a dit à Gerardo Gutiérrez qu’il ne pouvait pas utiliser de masque même s’il voulait en utiliser un, mais il a continué à aller travailler tous les jours parce qu’il croyait aux déclarations de Publix qu’il prenait toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité” texte de la réclamation.

Lorsque le collègue de Gutiérrez a montré des symptômes du COVID-19 à la fin du mois de mars, le procès soutient que l’entreprise ne l’a pas renvoyée chez elle et “n’a rien fait pour protéger Gutiérrez”.

Gutiérrez a reçu un diagnostic de COVID-19 début avril et a été hospitalisé quelques jours plus tard. Il est décédé le 28 avril. La poursuite demande une indemnité de plus de 30 000 $. Gutiérrez laisse dans le deuil ses quatre enfants.

NBC 6 a demandé un commentaire à Publix, mais la société n’a pas répondu.