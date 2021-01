COVID-19 :

. – Pour Caroline Brant, essayer d’obtenir un rendez-vous de vaccination pour sa belle-famille en Pennsylvanie, c’était comme essayer de «prendre place à un grand spectacle».

“Sauf en Pennsylvanie, il n’y a pas encore de spectacle”, a déclaré Brant à CNN. Juste quelques endroits aléatoires.

L’homme de 48 ans, qui vit à Collegeville, évoque la confusion sur les sites Web où les personnes éligibles au vaccin peuvent s’inscrire et recevoir l’injection tant convoitée.

À l’heure actuelle, dans la plupart des États, les personnes admissibles comprennent les travailleurs de la santé et les personnes âgées. Mais bon nombre des 50 millions d’adultes âgés du pays, y compris la belle-famille de Brant, ont du mal à trouver comment naviguer sur les divers sites Web qui fournissent des informations sur les vaccins ou permettent aux gens de s’inscrire.

«Mes beaux-parents ne m’ont pas demandé de l’aide, mais j’ai tout de suite réalisé que c’était un cauchemar logistique», a déclaré Brant. Aucun d’entre eux ne savait même par où commencer.

C’est pourquoi Brant, propriétaire d’un magasin de jouets, a offert son aide. Il a dit qu’il aidait également certains de ses employés qui sont des adultes plus âgés et ses propres parents, qui vivent en Arizona.

Et elle n’est pas la seule: alors que le déploiement de la vaccination se poursuit dans les États du pays, la confusion sur la manière de s’y inscrire augmente. Les plans de distribution des vaccins peuvent différer d’un État à l’autre et, dans certains cas, d’un comté à l’autre.

En conséquence, beaucoup se mobilisent pour essayer d’aider leurs proches qui sont éligibles au vaccin, mais ne savent pas comment obtenir leurs rendez-vous.

Certains attendent sur leurs ordinateurs, en appuyant sur la mise à jour

La communication au public sur le stade où se trouve un État, comment trouver un vaccin et où aller pour se faire vacciner est laissée à l’État, généralement le ministère de la Santé de l’État, qui peut alors laisser les comtés l’organiser et l’administrer.

Cependant, quel que soit le lieu, les gens de partout au pays ont éprouvé la même frustration lorsqu’ils ont essayé d’obtenir un rendez-vous pour un être cher – le processus de réservation s’est avéré plus difficile qu’il ne devrait l’être.

Je suis dans la salle d’attente. Mon père de 81 ans n’aurait jamais été capable de comprendre cela tout seul », a écrit une personne du Minnesota dans un tweet. “Nos aînés ont besoin de la famille pour faire cela à leur place, et de nombreux aînés n’ont pas de famille pour les aider.”

«Assis devant un ordinateur, clique constamment sur la mise à jour dans l’espoir d’être le premier à accéder à Eventbrite lorsqu’un événement est publié», a tweeté une autre personne. “Quel évènement? Un vaccin possible contre le covid pour mes parents. C’est comme ca. La Floride dirige son programme de vaccination via Eventbrite. “

En l’absence de plan de distribution national ou d’État, plusieurs comtés de Floride ont utilisé Eventbrite, un site de planification d’événements et de billetterie, pour distribuer leur nombre limité de doses de vaccin sur la base du premier arrivé, premier servi aux groupes de personnes éligibles. Cela comprend les résidents de plus de 65 ans.

Au moins trois des comtés qui utilisent Eventbrite pour la distribution de vaccins – Pasco, Collier et Sarasota – ont récemment reconnu des escroqueries sur la plateforme.

Nancy Morrow-Howell, directrice du Harvey A. Friedman Center on Aging à l’Université de Washington à St. Louis, a déclaré à CNN Business au début du mois que des plateformes comme Eventbrite sont inaccessibles aux «personnes les plus défavorisées».

Will Howell, qui vit à Oakland, en Californie, a déclaré qu’il avait aidé sa mère de 75 ans, atteinte de diabète, à s’inscrire pour un vaccin à Evanston, dans l’Illinois. Là, dit-il, la ville utilise un site Web différent pour aider à coordonner les rendez-vous pour les vaccins.

«La ville incite les gens à remplir des formulaires SurveyMonkey pour évaluer leur niveau de priorité», a déclaré Howell à CNN.

La ville d’Evanston a déclaré dans un message Facebook du 7 janvier que le formulaire SurveyMonkey “n’est pas un formulaire d’enregistrement de vaccination” mais un “formulaire d’intérêt pour la vaccination”.

Howell, 41 ans, a déclaré avoir rempli le formulaire pour sa mère après avoir passé des heures à rechercher divers sites Web, y compris le Chicago Tribune, Twitter et le site Web de la ville d’Evanston, pour essayer de trouver des instructions.

“J’espère qu’il ne va pas seul à l’éther”, a-t-il déclaré à propos du formulaire, qu’il a envoyé mercredi.

D’autres parviennent à prendre des rendez-vous, mais …

Même avant la pandémie, Amanda Rykoff, 50 ans, a déclaré qu’elle était un «soutien technique» pour ses parents, les aidant avec leurs ordinateurs, leur décodeur câble et leur connexion Internet.

Ainsi, lorsque ses parents, âgés de 84 et 78 ans, sont devenus éligibles au vaccin à Los Angeles, où ils vivent, Rykoff a déclaré qu’elle s’était portée volontaire pour les aider à s’inscrire.

“Honnêtement, je ne savais pas grand-chose du processus”, a-t-il déclaré à CNN. “J’ai entendu des amis sur les réseaux sociaux dire que le site Web était déroutant … Je savais qu’il serait difficile de suivre le site Web.”

Quand il a essayé pour la première fois de prendre rendez-vous pour son père, un survivant du cancer, le site Web du département de la santé du comté de Los Angeles a déclaré qu’il n’était pas encore éligible au vaccin et qu’il devrait probablement attendre jusqu’en mai.

Mardi, cependant, on a appris que tous les habitants du comté de Los Angeles âgés de plus de 65 ans étaient admissibles au vaccin même s’ils n’étaient pas des travailleurs de la santé, alors Rykoff a rapidement appelé ses parents et s’est rendu sur le site. site Web de vaccination du comté.

“J’ai dû accéder au site avant qu’il ne s’effondre dans l’après-midi”, a-t-il déclaré. Il cliqua sur quelques pages avant d’arriver à celui désigné pour prendre les rendez-vous. Elle a réussi à en réserver un pour jeudi midi, sur le site de service au volant du Forum.

“J’ai eu la chance de n’avoir aucun problème technique avec le site de réservation”, dit-il. “Je suis technologiquement compétent et je peux travailler sur des sites Web, même s’ils ne sont pas intuitifs.”

D’autres ont également réussi, ou comme ils le décrivent, ils ont eu de la chance, mais seulement après plusieurs tentatives.

“Il a fallu plusieurs essais parce que l’espace serait épuisé avant que le processus ne soit terminé”, a déclaré Ryan Newell, un résident de Phoenix, qui a pris des rendez-vous pour ses parents en Arizona. “Cela a pris environ quatre tentatives et j’ai dû enregistrer mes parents séparément.”

“Nous n’avons pas non plus pu modifier les citations, donc si nous avions saisi quelque chose de mal dans le processus d’enregistrement, nous devions recommencer”, a-t-il ajouté.

Il a dit qu’il avait fallu à ses parents, 68 et 70 ans, pour être convaincus avant de lui permettre de prendre rendez-vous pour eux. Lui et sa sœur, Jennifer Newell Davies, qui est à San Diego, ont finalement réussi.

“Ils semblaient peu convaincus que ce serait un processus viable et que l’État pourrait même l’exécuter, alors ils ont semblé abandonner avant de commencer”, a déclaré Newell à CNN. «Cependant, je les ai convaincus de s’inscrire pour au moins essayer. J’ai fait la majeure partie du processus d’inscription pour eux en ligne pendant ma pause déjeuner.

Certains fonctionnaires ont exprimé leur inquiétude concernant le processus

Les problèmes proviennent du rétrécissement des services de santé locaux après 10 mois de pandémie, ainsi que des décennies de sous-investissement dans les infrastructures pour faire face à un effort de vaccination de masse.

Les fonctionnaires ont exprimé leur inquiétude au sujet des problèmes de technologie et de communication auxquels de nombreuses villes sont confrontées avec leurs plans de distribution de vaccins.

“Je suis préoccupé par le fait que cela indique des lacunes égales dans la sensibilisation et la technologie de la ville”, a écrit le contrôleur de la ville de New York, Scott Stringer, dans un tweet dimanche, notant qu’il y avait eu 200 rendez-vous pour les vaccins non couverts pour le prochaine semaine.

Matt Haney, membre du Conseil de surveillance de San Francisco, a demandé à ses abonnés Twitter d’exprimer leurs plaintes concernant le processus d’inscription afin qu’il puisse les aider à y répondre.

«Le ministère de la Santé de San Francisco a commencé à programmer les personnes de plus de 65 ans pour le vaccin qui sont sur le réseau SF Health Network», a-t-il écrit dans un tweet du 18 janvier. Kaiser et d’autres réseaux planifient également des rendez-vous. Pas encore assez de clarté et de réponses. Partagez vos expériences et vos questions avec moi, cela m’aidera à défendre et à améliorer les choses.

Comme prévu, il a reçu un grand nombre de réponses; certains ont suggéré que la ville crée un tableau de bord des vaccins qui regroupe la distribution des vaccins, et d’autres ont simplement partagé leurs plaintes.

«Sérieusement, les commentaires que je reçois augmentent ma tension artérielle; tout le monde a du mal à obtenir un rendez-vous pour ses proches, et la plupart échouent », a écrit le Dr Arghavan Salles, médecin de secours en cas de catastrophe de Palo Alto Covid-19.

En Pennsylvanie, Brant a fait écho à une frustration similaire. Selon lui, “le flux de connaissances a été un désastre complet car tout le monde perd des tonnes de temps à essayer de trouver des informations et il n’y a pas de direction claire sur la façon de s’assurer que vous êtes inscrit.”

«Cela cause beaucoup de stress inutile», a-t-il déclaré. “Et si nous savions que nous pouvons nous inscrire, figurer sur une liste et être averti quand c’est notre tour, ce serait génial.”

– Sandee LaMotte et Sara Ashley O’Brien de CNN ont contribué à ce rapport.