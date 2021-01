COVID-19 :

(CNN espagnol) – Différents programmes de vaccination sont en cours dans divers pays du monde après l’approbation de différents vaccins contre le coronavirus.

Mais quel pays du monde est le plus efficace dans son adoption? Le docteur Huerta nous explique dans cet épisode.

Bonjour, je suis le Dr Elmer Huerta et voici votre dose quotidienne d’informations sur le nouveau coronavirus. Des informations qui, nous l’espérons, vous seront utiles pour prendre soin de votre santé et de celle de votre famille. Aujourd’hui, nous verrons quel pays a le programme de vaccination le plus efficace au monde à ce jour.

Il est certainement très intéressant d’observer ce qui se passe avec les vaccins contre la covid-19.

Après l’agréable surprise de vérifier qu’il a été possible de développer des vaccins efficaces et sûrs moins d’un an après que des scientifiques chinois aient mis le génome du SRAS-CoV-2 sur Internet, il a également été très intéressant de voir le taux d’adoption de vaccins par les populations de différents pays et comment les programmes de vaccination ont été développés.

Qui adopte en premier les programmes de vaccination?

Souvenons-nous que c’est une chose de découvrir un vaccin, et c’en est une autre de l’appliquer à une personne.

En ce sens, et en ce qui concerne l’adoption de vaccins, il est important de comprendre que face à une innovation – comme un vaccin – selon la théorie de l’adoption des innovations du docteur en psychologie Everett Rogers, les êtres humains n’adoptent pas les nouveautés qui nous sont offertes de la même manière.

En ce sens, 2,5% des gens sont appelés innovateurs.

En d’autres termes, ils sont les premiers à adopter l’innovation; dans ce cas, le premier à se faire vacciner.

Ils sont comme ces gens qui, quand un nouveau modèle de téléphone a été mis en vente, dormaient à la porte du magasin pour être les premiers à l’acheter.

13,5% sont les premiers adoptants, c’est-à-dire ceux qui seront vaccinés prochainement, dans les premiers jours ou semaines.

34% sont la majorité précoce… ceux qui attendront quelques semaines ou quelques mois pour se faire vacciner. 34% appartiennent à la majorité tardive, qui mettra beaucoup plus de temps à se faire vacciner et, finalement, 16% seront les soi-disant retardataires, qui ne seront pas vaccinés.

Il ne fait aucun doute que les autorités de santé publique doivent prendre en compte cette théorie et d’autres sur le comportement humain pour convaincre les citoyens de se faire vacciner.

Le pays le plus efficace pour mettre en œuvre le programme de vaccination est …

D’un autre côté, les programmes de vaccination dépendent de la logistique que chaque pays conçoit. Des éléments tels que le stockage, la distribution, la disponibilité de milliers de vaccinateurs et de centres de vaccination décentralisés, le registre numérisé des personnes à vacciner, entre autres, font réussir ou non les programmes de vaccination.

En ce sens, Israël est le pays qui, un mois après le début de son programme de vaccination, avec un taux de vaccination de 28,5 doses pour 100 habitants. Selon les experts, les éléments qui ont favorisé ce programme réussi sont la taille de sa population – environ 9 millions de personnes – la numérisation de ses registres de population et l’organisation dans la distribution et le stockage des vaccins.

Non seulement Israël réussit à vacciner, mais il étudie les vaccinés.

Comment cela a-t-il été réalisé?

Une étude en cours, réalisée par les services de santé Maccabi et le centre de recherche KSM, a testé les 430000 premières personnes à recevoir la première dose du vaccin à l’échelle nationale contre le COVID-19.

Les tests ont été effectués à deux reprises, dans les premiers jours après la vaccination et 13 jours après.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que le taux d’infection du groupe au jour 13 a diminué de 60% par rapport aux premiers jours après l’administration du vaccin.

Dans une autre étude, du Clalit Research Center, 400 000 participants ont été analysés, dont la moitié avaient reçu la première dose du vaccin Pfizer, tandis que l’autre moitié des personnes de la communauté n’avaient pas encore reçu de dose.

Ils ont constaté que pendant les 5 à 12 premiers jours, il n’y avait aucun effet en termes de protection, car les deux groupes avaient un taux d’infection similaire. Cependant, au jour 14, les personnes vaccinées avaient une baisse de 33% des infections par rapport aux personnes non vaccinées.

Pourtant, il y a un aspect du programme de vaccination israélien qui a été critiqué par les organisations internationales: il n’inclut pas les Palestiniens de Gaza ou de Cisjordanie, ni ceux qui vivent à Jérusalem-Est qui n’ont pas de résidence permanente en Israël.

En revanche, le programme de vaccination aux États-Unis n’a pas été aussi efficace. Au moment de la rédaction de cet épisode et alors que 28,5 doses ont déjà été administrées pour 100 habitants en Israël, aux États-Unis, le taux appliqué est de 4,5 doses pour 100 personnes. Des failles importantes dans la logistique de la vaccination ont été détectées, notamment dans la distribution des vaccins et une pénurie de centres de vaccination.

Sans aucun doute, ces expériences nous montrent que c’est une chose de découvrir le vaccin, et une autre tout aussi importante est de l’appliquer aux personnes qui en ont besoin.

