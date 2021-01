COVID-19 :

Il PSC, fête avec laquelle Salvador Illa, Ministre de la Santé, est présenté comme candidat à la présidence de la Generalitat aux élections du 30 mai prochain, défend un réforme purement fédérale de la Constitution et, en outre, que ladite modification soit considérée comme prioritaire.

Le programme des socialistes catalans pour les élections du 30 mai prochain soulève parmi ses objectifs une “proposition de réforme constitutionnelle” qui vise “la transformation de l’Etat des Autonomies en Etat fédéral” et la “reconnaissance des singularités de la nations et nationalités, en tenant compte des différences de faits et de droits historiques déjà reconnus par la Constitution et les statuts actuels.

“Essentiel”

Mais, en plus, du PSC ils considèrent «essentiel promouvoir les organes nécessaires dans le Pouvoir législatif espagnol pour qu’il commence à travailler sur le contenu de cette réforme constitutionnelle au sens fédéral », ajoute-t-il,« à partir des principes du consensus, du dialogue et de la pluralité ».

«La seule manière d’introduire des réformes profondes et durables dans l’organisation de nos institutions gouvernementales est la négociation de cette réforme constitutionnelle qui, comme le prévoit le cadre réglementaire actuel, devra être ratifié par tous les citoyens», Maintiennent les socialistes. “La seule alternative”, poursuit le document électoral – ouvert à des modifications et qui devra être ratifié par le militantisme – “est la paralysie et l’immobilité”.

“Autonomie gouvernementale urgente”

Cette proposition contiendra, selon le COPS, une “délimitation claire des compétences entre l’Etat fédéral et les communautés autonomes”. En outre, il vise «la transformation de l’actuelle Chambre haute en un Sénat fédéral composé des représentants des citoyens et des gouvernements des communautés autonomes», la «régulation du modèle de financement», intégrant, disent-ils, «les principes de suffisance, solidarité, coresponsabilité et efficacité », ou «Territorialisation du système gouvernemental du pouvoir judiciaire».

Dans une autre section, les socialistes catalans prônent “promouvoir la transformation de l’Etat pour qu’il intègre mieux sa pluralité et sa diversité” et “Donner la priorité à ce qui est urgent”, qui à son avis est «améliorer l’autonomie gouvernementale dans le domaine institutionnel, réglementaire, fiscal et économique ».

“Il n’y a pas de solutions magiques ni immédiates, mais une voie qui doit être entamée par des propositions concrètes”, indique le document du CPS.

Cette «voie» mène selon plusieurs axes: «Approfondir l’amélioration de l’autonomie dans un table de dialogue entre le Gouvernement et la Generalitat “,” promouvoir le développement normatif du Statut, résoudre les conflits de compétence en suspens “,” achever les transferts “,” aborder la négociation de la révision de la système de financement régional“,” Examiner les investissements de l’État dans les infrastructures stratégiques “(en se conformant à la troisième disposition supplémentaire du Statut) … ou” l’approbation d’une loi reconnaissant la pluralité linguistique en Espagne et promouvoir la présence de la langue et de la culture catalane et aranaise à l’UNESCO.

“Trésor fédéral”

Dans une autre section, la CFP développe sa proposition controversée de “Trésor fédéral”, avec des mesures telles que “l’augmentation de la participation actuelle des communautés autonomes à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à la TVA et aux impôts spéciaux, de sorte qu’avec les trois impôts, les besoins des services de l’État-providence soient couverts par les communautés autonomes”.

«Les recettes fiscales peuvent être augmentées avec le transfert de nouvelles taxes créées ces dernières années», comme les «nouvelles taxes environnementales».

Le report des élections au 30 mai prochain a perturbé les plans de Sánchez et Illa, désireux de tenir les élections le plus tôt possible pour éviter l’usure due à la gestion de la pandémie.

Ministre-candidat

Malgré les données épidémiologiques inquiétantes, le gouvernement refuse d’adopter des mesures plus sévères et impopulaires qui pourraient peser sur l’avenir du candidat catalan. La proposition d’un confinement, à la veille de l’élection, ne convainc pas non plus l’exécutif.

Illa restera en fonction jusqu’au début de la campagne électorale, ce qui allonge encore plus sa responsabilité dans la pandémie et contrecarre le mouvement tactique conçu par Sánchez.

Ce lundi, interrogé sur les raisons du report des élections, il s’est borné à répondre: «Je dois respecter ce que disent les responsables qui ont pris la décision. Je dois croire ce qu’ils ont dit. Le gouvernement, a-t-il ajouté, “a pris la décision qu’il voulait”. «Je suis à 101% dédié à la santé jusqu’au début de la campagne», a réitéré Illa ces derniers jours, en réponse aux critiques de rester au pouvoir malgré la situation pandémique.