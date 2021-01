COVID-19 :

PSOE et Podemos, les deux partis du gouvernement Pedro Sánchez sont plus pressés au Congrès des députés d’activer la Commission de la cuisine que de mieux répondre à la Covid-19, qui fait déjà 80 000 morts en Espagne et se déchaîne dans cette troisième vague. Tant et si bien qu’ils retardent la comparution du ministre de la Santé, Salvador Illa, pour rendre compte de l’état d’alerte, juste au moment où les communautés se révoltent face à l’inaction du gouvernement, les socialistes et podémites ont forcé l’appel de la Commission Cuisine ce vendredi pour élaborer leur plan de travail. Cette commission, créée grâce à la majorité Frankenstein, entend enquêter sur le prétendu espionnage policier Luis Barcenas.

Il se trouve que le ministre de la Santé et candidat du PSC à la Generalitat de Catalogne ne se présente pas à la chambre basse pour signaler l’état d’alerte depuis le 26 novembre dernier, lorsque l’engagement était de demander à nouveau sa comparution à la chambre basse à cet égard.

Du PP ils ont dénoncé cette absence du chef de la santé, qui s’est présenté à la commission de la santé en décembre mais pour aborder le processus de vaccination et non pour analyser la situation de l’alarme contre le coronavirus.

Le 11 janvier, le Groupe populaire a enregistré une demande de comparution de Salvador Illa pour “se conformer à l’article 14 du ‘Décret royal 956/2020”, selon lequel “le Ministre de la Santé demandera sa comparution devant la Commission de la Santé et Consommation du Congrès des députés, mensuel, pour rendre compte des données et procédures correspondant à votre département en relation avec l’application de l’état d’alarme ».

Comme le souligne le populaire dans cette initiative, le responsable de la santé a «A violé ses obligations légales pour avoir été en campagne en Catalogne, puisque la dernière fois qu’il a comparu pour cette raison, c’était le 26 novembre, il y a un mois et demi ».

La semaine dernière, la Table du Congrès des députés, contrôlée par le PSOE et Podemos, a rejeté une initiative similaire de Ciudadanos qui a demandé à la Délégation permanente de convoquer Illa pour comparaître à la Commission de la Santé en janvier, considérée comme non qualifiée pour les besoins parlementaires. Cependant, cette Députation permanente – l’organe qui supervise les pouvoirs de la Chambre lorsqu’elle n’est pas en session – n’a pas encore été appelée à approuver ou à rejeter cette apparition et d’autres. La Délégation permanente ne peut être convoquée que par le président du Congrès, le socialiste Meritxell Batet, de leur propre initiative ou à la demande de deux groupes parlementaires ou d’un cinquième des membres du premier.

Priorités

Cependant, le PSOE et Podemos, dans leur ordre de priorité, ont demandé en décembre dernier que le mois de janvier soit activé pour la tenue de sessions extraordinaires de la Commission de cuisine ou “Commission d’enquête sur l’utilisation illégale du personnel, des moyens et des ressources du Ministère de l’Intérieur, afin de favoriser les intérêts politiques du PP et d’annuler les preuves à charge pour ce parti en cas de corruption, pendant les mandats du gouvernement du Parti populaire.

En ayant le contrôle de la Chambre, les socialistes et podemitas ont réussi à convoquer ladite commission pour ce vendredi afin d’établir votre plan de travail. Les groupes parlementaires ont jusqu’à ce mercredi pour enregistrer les demandes de comparution qui seront débattues en séance.

Pendant ce temps, l’apparition d’Illa pour rendre compte de l’état d’alerte n’apparaît toujours pas à l’ordre du jour du Congrès de cette semaine. Le ministère de la Santé a affirmé que le ministre demanderait à comparaître à sa propre demande.

Castille et Leon

Ce lundi, Salvador Illa n’était pas au Parlement, mais il était dans l’émission Al Rojo Vivo sur La Sexta pour affirmer que la situation est «préoccupante», avec l’augmentation significative des infections dans cette troisième vague. Ainsi, il a ouvert la porte pour modifier l’état actuel du décret d’alarme pour faire avancer les couvre-feux, ce qui a déjà été fait Castille et Leon à partir de 20h00 dans une décision qui a fait l’objet d’un recours du gouvernement devant la justice, puisque le décret actuel place le créneau horaire des couvre-feux autonomes entre 22h00 et 00h00.

De plus, l’exécutif, par l’intermédiaire du ministre de la Politique territoriale, Carolina Darias, Il a avancé que ce mercredi le Conseil interterritorial de la santé se réunira, où le gouvernement et les conseillers régionaux de la branche sont présents, pour aborder cette question. De la même manière, le processus de vaccination, qui ne finit pas de décoller, et les risques d’autres souches, comme la britannique, survoleront ce rendez-vous.