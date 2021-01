COVID-19 :

Les nouvelles souches du Covid font peur au monde. Sa virulence est préoccupante et les doutes sur la protection des vaccins contre les mutations sont analysés en urgence par tous les laboratoires. Mais, en attendant, le PSOE et Podemos considérait le développement de cette étude comme une perte de temps quand on leur a demandé de le faire en novembre dernier Vox et PP.

La proposition a atteint le Congrès des députés le 11 novembre. Ni la variante britannique, ni la variante sud-africaine, ni la brésilienne, n’avaient encore fait la une des journaux. Mais les scientifiques étaient déjà préoccupés par les différentes souches de Covid.

La proposition de non-loi a été promue par Vox. Plus précisément, par ses adjoints Macarena Olona et Juan Luis Steegmann. Le PP a rejoint l’initiative. Le contenu n’était autre que de demander le soutien du Parlement pour exiger que le gouvernement procède à une étude complète de suivi des différentes souches du virus étant donné la preuve que l’un des problèmes graves qui pourraient survenir avec Covid est sa mutation.

La date de la proposition était le 11 novembre 2020. Dans l’exposé des motifs, il a affirmé que “En épidémiologie génomique l’élaboration de profils du génome complet à grande échelle permet d’identifier des indicateurs diagnostiques de maladies courantes et donc de définir les facteurs de risque et la progression de la maladie, ainsi que de comprendre pourquoi différentes réponses sont obtenues avec le même traitement ».

La pétition de l’opposition a souligné que “la première vague de la pandémie a été dominée par jusqu’à neuf génotypes de virus, ce qui a permis de placer l’Espagne comme deuxième pays européen et quatrième au monde en nombre de séquences virales générées ».

Réseau espagnol de surveillance de la génomique microbienne

Pour cette raison, il a affirmé exhorter “le gouvernement” à créer “un réseau espagnol de surveillance de la génomique microbienne, qui permette l’interaction entre les laboratoires de génomique, de microbiologie et les services de médecine clinique et préventive, dans les hôpitaux publics et privés”.

La proposition demandait également au gouvernement de “permettre l’accès aux échantillons, pour leur analyse en temps réel” et de “créer un système informatique avec une structure de données numérisée, centralisée et accessible permettant aux laboratoires de génomique d’accéder aux données de patients pour:

mettre en œuvre les variables de l’étude. Lier les cas séquencés avec les informations individuelles disponibles dans d’autres bases de données et ainsi mener des études statistiques complexes, comme le suggèrent les chercheurs de SEQCovid ».

Enfin, il a demandé au Parlement de soutenir la demande de l’exécutif “d’allocation budgétaire suffisante, tant en personnel qu’en matériel et en matériel consommable, pour atteindre les objectifs susmentionnés ».

Cette étude aurait permis de suivre les différentes mutations et souches, ce qui est, à ce moment, indispensable pour pouvoir étayer les affirmations de Fernando Simon dans lequel il garantit que les nouvelles souches n’ont pas d’impact sur l’escalade de la maladie.

Sans cette étude, les affirmations du directeur du Centre d’alerte font simplement partie de l’histoire des phrases de Simon.

Il faut se souvenir que les premiers signes du manque de contrôle du gouvernement face aux nouvelles tensions se sont déjà matérialisés. Et c’est que, malgré les nouvelles souches de coronavirus au Brésil et en Afrique du Sud, le gouvernement de Pedro Sánchez persiste dans la stratégie de ne rien faire pour empêcher la propagation de Covid.

Au début de la crise, il a nié que le virus lui-même puisse être un problème et a maintenu les frontières internationales ouvertes, provoquant l’arrivée de cas en provenance de Chine ou d’Italie. Plus tard, malgré les avertissements des épidémiologistes sur sa pouvoir de contagion élevé, a sous-estimé l’entrée de la souche en provenance du Royaume-Uni. Désormais, l’exécutif est une fois de plus derrière l’avancée du virus en ce qui concerne les variantes identifiées au Brésil et en Afrique du Sud.

Depuis le 23 décembre dernier, lorsqu’une nouvelle mutation du virus, inquiétante pour les experts, est devenue connue de l’opinion publique, jusqu’au 18 janvier dernier, ils ont atteint l’Espagne 49 vols au départ du Brésil, où cette nouvelle souche a émergé. Ces derniers jours, une nouvelle mutation est à l’étude, qui aurait son origine en Amazonie brésilienne. Les deux partagent un élément inquiétant: la mutation «E484K», qui pourrait «échapper» aux effets de la vaccination.

La souche identifiée fin décembre était localisée dans l’État de Rio de Janeiro, l’une des régions les plus durement touchées par la pandémie au Brésil. Le pays est actuellement le deuxième avec le plus de cas au monde – environ 7 millions de personnes infectées – seulement derrière les États-Unis. ETLe nombre de défunts est de 181123, selon le ministère espagnol de la Santé.

Après la découverte de la variante, les chercheurs ont mis en garde contre sa possible propagation dans tout l’État et ont exprimé leur inquiétude quant à la vitesse de propagation.

Variante identifiée au Japon

Ces derniers jours, le Fondation Oswaldo Cruz, le plus grand centre de recherche médicale d’Amérique latine, a confirmé l’identification et la diffusion d’une nouvelle variante, originaire de l’état d’Amazonas.

Cette variante a également été identifiée au Japon, après que quatre voyageurs japonais ont visité la région amazonienne brésilienne. Les chercheurs notent que les échantillons analysés accumulent un nombre “inhabituel” d’altérations génétiques qui “ressemblent au modèle observé” dans les variantes britanniques et sud-africaines. Ces variantes, ajoutent-ils, sont “un phénomène récent, probablement survenu entre décembre 2020 et janvier 2021 ».