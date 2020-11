COVID-19 :

PSOE et Podemos, les deux partis qui soutiennent le gouvernement, ont soutenu au Congrès des députés une proposition de non-droit (PNL) de la formation de Pablo Iglesias miser sur un modèle public de résidences pour personnes âgées qui bannit les privées.

Plus précisément, cette initiative, qui a le caractère d’un mandat parlementaire pour le gouvernement, a été débattue ce mardi au sein de la Commission des droits sociaux et des politiques globales sur le handicap de la Chambre basse et s’est poursuivie, avec un amendement des socialistes, avec les votes en faveur de United We Can, PSOE, EH Bildu et Esquerra Republicana, le vote à Ciudadanos et Vox et le abstention de PP, PNV et JuntsxCat.

Plus précisément, le texte défendu par Unidos Podemos exhorte l’Exécutif à «promouvoir un système de résidences publiques, universelles, de qualité et de gestion directe ou en collaboration, à travers différentes formules, avec le Tiers secteur ou avec la communauté».

Parallèlement, le parti du vice-président “ social ” appelle le gouvernement à œuvrer en faveur d’un système de prise en charge des personnes âgées qui «doit s’inscrire dans un modèle de soins centrés sur la personne (ACP), qui respecte et encourage l’autonomie et la dignité des personnes et qui articule des services adaptés aux besoins des personnes, et non l’inverse. Environnements résidentiels devrait marcher vers les modèles à domicile », soulignent les violets.

En outre, la PNL appelle l’Exécutif << à assurer une coordination efficace et une répartition conjointe des prestations entre les services de santé et les services sociaux, en appliquant un modèle de soins qui respecte l'autonomie, la dignité et les préférences de chaque personne, évitant ainsi modèles qui l’institutionnalisent », indique le texte enregistré qui a été approuvé par le PSOE avec de légères modifications par son amendement.

Parallèlement, les communistes sociaux demandent à leur propre gouvernement “de développer un programme d’accréditation de qualité pour les résidences pour personnes âgées, en collaboration avec les communautés autonomes”. Et finalement, ils appellent à «réévaluer et dignifier le travail de soins, en garantissant un salaire adéquat et suffisant aux travailleurs des maisons de retraite médicalisés dans un cadre de travail qui garantit que l’exécution de leur travail se développer dans des conditions sûres et avec tous les moyens de protection nécessaires ».

Il est frappant de constater que les communistes sociaux accordent désormais cette attention aux conditions de travail du personnel des maisons de retraite, lorsque le vice-président Pablo Iglesias ont laissé ces centres à leur sort dans la pire phase de la pandémie après le seul commandement qui lui a délégué la réponse de Moncloa à la grave situation des maisons de retraite médicalisées, qui a dénoncé le retard dans la «médicalisation de ces centres avec plus de moyens et avec des équipements de protection individuelle pour les professionnels» qui y travaillent .

Lors de la première vague de coronavirus, la direction des maisons de retraite a tenté de contacter Pablo Iglesias jusqu’à cinq fois pour lui faire part de ses préoccupations les plus urgentes. Et tous ces appels ont été ignorés, selon des sources du Business Circle for Attention to People (CEAP), la plus grande organisation en Espagne dédiée à la dépendance par le nombre de places et la représentativité. Il est à noter que les CEAP regroupent des salariés qui desservent plus de 370 000 personnes, y compris ici non seulement les résidences mais aussi les soins à domicile et l’assistance à distance.

«Soins à domicile»

Le principal promoteur au sein de l’exécutif du PSOE et de Podemos de ce nouveau modèle de résidences «à domicile», qui accapare les centres privés, est Pablo Iglesias lui-même. Lors d’une apparition en juin dernier dans cette même Commission des droits sociaux et des politiques globales du handicap, le deuxième vice-président du gouvernement et ministre des Droits sociaux et de l’Agenda 2030 a souligné que son objectif est de mettre fin à un «modèle de résidence précaire et privatisé. ».

«Nous devrions parler de ressembler davantage aux pays nordiques et parier sur un modèle de soins à domicile »a déclaré Iglesias, dont le ministère s’est fixé comme objectif de présenter une loi à cet égard l’année prochaine. De l’opposition, ils critiquent le faux argument selon lequel les résidences privées sont “mauvaises parce qu’elles sont une entreprise” et les publiques, “merveilleuses”, comme l’a dit mardi la porte-parole de Vox devant cette Commission, Reyes Romero, tel que rapporté par Ep.

Lors de la comparution de juin, Romero et le porte-parole du PP, Alicia Garcia, a également sévèrement accusé Iglesias de la situation à laquelle les maisons de retraite ont été condamnées lors de la première vague. Ainsi, les deux députés l’ont accusé de se soustraire à sa “responsabilité” pour ces centres qui, selon eux, sont devenus “Dans une prison et dans une fosse collective”. Dans la deuxième vague de coronavirus, les chiffres ont également été alarmants sans que le gouvernement ait déployé un plan de choc énergique. Par exemple, Médecins sans frontières a dénoncé que ce n’est que la dernière semaine d’octobre que 336 personnes âgées sont décédées dans des résidences, soit 50% du total des décédés (790) à l’époque.