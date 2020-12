COVID-19 :

Le conseil municipal de Móstoles, gouverné par Noelia Posse (PSOE) avec Podemos, va licencier 37 travailleurs des centres municipaux pour “Imprévoyance” en laissant les contrats expirer sans ouvrir un nouvel appel d’offres, comme le rapportent le Parti populaire et More Madrid. Malgré le fait que la pandémie de coronavirus rend indispensable la prise en charge spécialisée des personnes âgées de la commune, la mairie n’a pas fait ses devoirs, tant l’opposition laide.

En outre, les citoyens ont crié au ciel lorsqu’ils connaissent la situation de première main et ont lancé une campagne de collecte de signatures ce qui prend déjà près de 2000 supports, comme cela a été vérifié par OKDIARIO. Sous le slogan «Non au licenciement de 37 travailleurs dans les centres pour personnes âgées de Móstoles», les habitants de la ville se sont mis au travail pour tenter de résoudre le problème.

Dans une lettre qu’ils envoient à la Mairie de Móstoles, ils expliquent que «le Consistoire suspendre toutes les activités et thérapies effectuées pour plus de 1200 personnes âgées, beaucoup d’entre eux sont à charge, au 1er janvier ». Dans la pratique, soulignent-ils, nous sommes confrontés au licenciement de «37 travailleurs qui rendent ces activités possibles». Ce sont des salariés qui n’ont cessé de travailler depuis le début de la pandémie en raison de la nécessité de leur prise en charge des personnes âgées à Mosto.

Ces voisins dénoncent que «le conseil municipal n’a pas lancé les procédures nécessaires de prolonger le contrat qui a pris fin en avril 2020, de sorte que le 1er janvier, la relation juridique maximale avec l’entreprise se termine. «Nous exigeons que le Consistoire de Móstoles donne une solution légale avec une vitesse maximale à cette situation pour que les personnes âgées de la commune puissent poursuivre leurs activités et leur thérapie et éviter le licenciement de 37 familles en raison de la négligence dans cette gestion », disent-ils, visiblement bouleversés par la situation.

De son côté, du PP local son porte-parole, Mirina Cortés, exige «une solution qui assure la continuité des activités des centres pour personnes âgées». Dans un texte envoyé par les réseaux sociaux, ils regrettent que l’équipe du gouvernement municipal «n’ait pas engagé les démarches nécessaires». Biffer «paresse»L’attitude du PSOE et de Podemos face à la confirmation que« le traitement de la nouvelle spécification d’attribution de ce service n’a pas encore commencé. Les “ populaires ” soulignent que les travailleurs ont exprimé leurs regrets, puisque, soulignent-ils, ils vont rester dans la rue.

De même, le parti d’Íñigo Errejón qui a quitté le gouvernement local après le scandale des bouchons du maire Posse a montré son indignation. Nous ne donnons pas de crédit. Le gouvernement municipal du PSOE-Podemos à Móstoles. C’est incroyable», Déplore le porte-parole Gabriel Ortega sur Twitter.

Interrogé par un voisin qui dit: «Et pourquoi un contrat négocié sans publicité pour les lumières de Noël et pas une prolongation forcée de ce contrat? Le conseiller Errejonista admet: «Franchement, je ne sais pas quoi répondre, mais ce mandat est pire que mal dans des choses de grande importance. C’est formidable.

Du conseil municipal, ils se limitent à dire qu’ils sont “Travailler sur les nouvelles spécifications” et en «étendant le service dans l’intervalle». Ce dernier a une réserve légale difficile puisqu’il reste moins d’un mois avant le 1er janvier. «Le bien-être des personnes âgées est l’un des objectifs de ce gouvernement», soulignent-ils et en profitent pour attaquer le gouvernement régional d’Isabel Díaz Ayuso: «Contrairement à ce qui s’est passé dans les résidences régionales où il y a eu des milliers de morts en raison de l’abandon du gouvernement PP, dans notre résidence, nous n’avons dû enregistrer qu’un seul défunt, ce qui montre que la prise en charge des personnes âgées est et continuera d’être une priorité de ce gouvernement.

Clameur populaire

Cependant, ces propos ne satisfont pas les habitants de Mostole qui se sont précipités pour critiquer le gouvernement local et participer à la campagne de collecte de signatures. «C’est déraisonnable, Profitant de la pandémie, nous allons également réduire ici, et les personnes âgées qui participent aux activités restent chez elles, enfermées et calmes, au lieu de chercher une solution pour continuer avec les services », déplore une voisine du nom de Merche qui ajoute:« Ma mère de 86 ans, la première à assister aux activités, Après l’accouchement, elle a été la première à me parler des licenciements, en déplorant ces personnes qui en ont tant profité. Assez de profiter d’un malheur comme la pandémie, ils nous transforment tous en misérables! “

Dans le même esprit, Eduardo, un autre homme de Mostole, souligne: «Nous ne pouvons pas autoriser le jeu en limitant l’activité de nos aînés, en présence de professionnels que l’équipe gouvernementale entend mettre à la rue. «Le travail est nécessaire et l’attention à nos aînés passe avant tout», ajoute María Jesús.

“Il me semble tout simplement embarrassant. J’espère que le conseil municipal réagira et le résoudra dès que possible. Pour les personnes âgées et pour les ouvriers! »S’exclame, de son côté, un autre citoyen du nom de José Carlos. “Mon rejet absolu, ce conseil municipal manque d’humanité et de solidarité, sauf pour eux et leurs avantages personnels”, a abandonné Beatriz.