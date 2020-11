COVID-19 :

Le coronavirus met à nouveau le Real Madrid en alerte. Le positif de l’international croate Damagoj Vida maintient désormais le club en alerte en raison de la situation de Luka Modric, qui a partagé un appel avec le défenseur de Besiktas dans les premiers jours de la pause de l’équipe nationale.. Mardi, en effet, Vida a été photographiée avec Modric sur la pelouse du parc Vodafone, le stade de Besiktas, lieu de l’affrontement d’hier soir entre la Turquie et la Croatie et où le finaliste mondial s’est exercé à la veille du match. A cette époque, Vida n’avait pas encore subi le test qui montrerait plus tard un résultat positif.

Le diagnostic était connu dès la pause du match amical, ce qui était choquant lorsqu’ils les ont reçus pendant le match. Cependant, la Fédération croate de football (HNS) a publié une déclaration expliquant la chronologie des événements. Vida a passé avec succès le contrôle auquel tous les internationaux croates ont été soumis lundi pour être déclaré apte au match à Istanbul. Là-bas en Turquie, footballeurs et entraîneurs ont subi un nouveau contrôle hier mercredi matin, celui correspondant à ce match de samedi prochain en Suède. Les services médicaux de la fédération croate ont reçu les résultats à la fin de la pause amicale et ont procédé à l’isolement de Vida, qui était le starter et dont le remplaçant dans la pause avait été pris par Dalic avant de connaître le résultat du test.

Hormis Vida, qui restera isolée à Istanbul, un autre membre de la délégation croate a également été testé positif, bien que la fédération ait précisé que cette personne n’avait été en contact avec aucun joueur ou membre du staff technique de l’équipe. La fédération a également indiqué que le reste de l’expédition se rendra à Stockholm car ils se conformeront aux exigences du protocole de retour au jeu de l’UEFA.

Ligue des Nations de l’UEFA

* Données mises à jour au 12 novembre 2020

La Croatie disputera un nouveau match le mardi 17 novembre (contre le Portugal à Split) donc, Suivant le protocole de l’UEFA, Modric et les autres internationaux croates devront subir d’autres tests dimanche ou lundi.

Le Real Madrid a déjà été touché par le coronavirus ces derniers jours. Militao a été testé positif le lundi 2 novembre avant le match de Ligue des champions contre l’Inter et le samedi 7, veille de la visite de la ligue à Valence à Mestalla, les points positifs de Casemiro et Hazard étaient connus. Alors que le défenseur arrivera à temps pour le retour à la compétition après la pause de sélection, le milieu de terrain et l’ailier seront au bord de la fin de leurs quarantaines respectives.