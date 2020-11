COVID-19 :

Au total, au cours des dernières 24 heures, au Mexique, il y a eu 6388 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 196 décès.

le Gouvernement du Mexique a rapporté ce dimanche un total de 105 mille 655 décès et un million 107 mille 71 infections de COVID-19, ajoutant 196 nouveaux décès et 6 mille 388 cas au dernier jour, en plus de reconnaître une surmortalité de 38 pour cent en jusqu’ici cette année.

Lors de la soumission du rapport technique quotidien, le Secrétaire de Santé (SSa) a rapporté que du 1er janvier au 24 octobre, il y a eu 794 000 944 décès toutes causes confondues, contre 576 000 955 décès attendus sur la base de la moyenne des cinq dernières années.

Sur cet excédent de 217 mille 989 décès, 72 pour cent ou 155 mille 990 pourraient être attribuables au covid-19, a-t-il reconnu. Ruy López Ridaura, Directeur de Centre national de contrôle des maladies et programmes préventifs (Dîner).

D’une certaine manière, ils peuvent être, mais ne sont pas confirmés, attribuables au COVID dans cette forme préliminaire d’analyse; La confirmation de cela est un processus qui peut prendre du temps, la décision sur ces décès est un processus qui est en cours, qui progresse », a déclaré le responsable.

Avec ces chiffres, le Mexique est le onzième pays avec le plus de cas accumulés et le quatrième avec le plus de décès absolus dus au nouveau coronavirus, selon l’Université Johns Hopkins.

De même, le Mexique compte près de 820 décès dus au COVID-19 par million d’habitants, ce qui le place au huitième pays avec le plus de décès par rapport à sa population.

Le COVID-19 pourrait devenir la deuxième cause de décès en dépassant le diabète, qui a causé l’année dernière la mort de 104354 Mexicains, selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), qui n’a pas encore mis à jour les chiffres 2020.

D’un autre côté, le ministère de la Santé a enregistré une occupation de 38% des lits d’hôpitaux généraux dans tout le pays, l’État nord de Durango dépassant le niveau de risque de 70%.

Mexico, Nouveau Lion Oui Coahuila ils ont plus de 60 pour cent d’occupation.

L’utilisation de lits intensifs ou de lits avec ventilateurs est de 32% à l’échelle nationale, avec Mexico en tête avec 61% d’occupation.

López Ridaura a rappelé que huit des 32 États présentaient une recrudescence des infections: Aguascalientes, Chihuahua, Mexico, Coahuila, Durango, Querétaro, Nuevo León et Zacatecas.

Malgré le panorama, avant le rapport technique, le président Andrés Manuel López Obrador a affirmé que le gouvernement du Mexique veillait à ce que “personne ne soit laissé sans soins médicaux, sans lit, sans ventilateur ni médecin”.

«Ce qui s’est malheureusement passé dans les pays européens n’a pas été autorisé, même à New York, où ils ont été dépassés et les patients n’ont pas pu être traités car il n’y avait pas de lits, il n’y avait aucune possibilité de les soigner dans les hôpitaux, dans notre pays personne n’est resté sans possibilité d’être soigné », a-t-il assuré.

Avec des informations de López-Dóriga Digital