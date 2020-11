COVID-19 : Admission à l’hôpital général de Ciudad Juárez, Chihuahua, d’un patient atteint de COVID-19. Photo de l’.

Hugo López-Gatell a rappelé que la SSa avait averti qu’en octobre tous les pays de l’hémisphère nord auraient un rebond du COVID-19, qui durera jusqu’en 2021

Le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo Lopez-Gatell, a averti que le rebond des infections au COVID-19 par lequel passe le Mexique durera jusqu’à Mars 2021.

J’ai participé au Forum des expériences et des défis de la lutte contre le COVID19 au Mexique et dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, un espace dans lequel j’ai exposé les actions que nous menons pour contrôler l’épidémie, ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés . pic.twitter.com/MUJh3q259s – Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) 20 novembre 2020

La déclaration a été faite lors du Forum des expériences et des défis dans la gestion du COVID-19 au Mexique et dans les pays d’Amérique latine et des Caraïbes, organisé par le sénateur Américo Villareal et avec la participation de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS).

Le responsable fédéral a rappelé que depuis mars, le ministère de la Santé avait déclaré qu’en octobre tous les pays de l’hémisphère nord auraient un rebond, quel que soit le contrôle de l’épidémie qu’ils avaient en raison de la saison froide.

Il est prévisible qu’entre maintenant et au moins jusqu’en mars 2021, nous aurons un nouveau cycle épidémique dans lequel notre objectif fondamental continuera à être de réduire l’impact le plus virulent que ce virus puisse avoir », a-t-il déclaré.

López-Gatell Ramírez a déclaré que le Gouvernement fédéral continuera à travailler sur la détection des cas en temps opportun, la surveillance de la saturation en oxygène et l’orientation précoce des patients vers des soins spécialisés.

Il a ajouté que les défis qui persistent sont les politisation de la pandémie et de «l’utilisation opportuniste de l’information pour profiter politiquement de la tragédie humaine», qui, selon le sous-secrétaire, a explosé en atteignant plus de 100 000 décès dus au COVID-19.

Il a également mis en garde contre la infodémique ce qui a conduit les professionnels de la santé à supposer que certains médicaments sont efficaces avant coronavirus lorsqu’il n’y a pas de preuves scientifiques et cliniques à cet égard.

Avec des informations de López-Dóriga Digital