COVID-19 :

Le processus pour faire de la place pour la 5G dans la bande de fréquences 694-790 MHz (Bande 700 MHz en bref) suppose avoir à déplacer plusieurs chaînes TNT vers d’autres fréquences plus basses, exactement le même processus de libération de la bande 800 MHz que nous avons connu en 2015. Et c’est pourquoi nous assistons à des «pannes numériques» depuis 2019, qui poussent de nombreuses personnes à réaccorder les chaînes de télévision sur leurs téléviseurs – quelque chose qui Cela n’affecte pas si vous regardez la télévision via des services numériques tels que Vodafone Ono, Orange, Movistar +, etc.

Arrêté par Covid-19

Le deuxième dividende numérique, qui avait comme Date d’achèvement le 30 juin, il a dû être brusquement interrompu après que l’état d’alarme ait été décrété en Espagne et la crise sanitaire du Covid-19. Pour cette raison, depuis le 14 mars dernier, le redémarrage de la TNT a été interrompu jusqu’à sa reprise il y a un mois, à la fin du mois de mai.

Mais en raison de la situation extraordinaire dans laquelle nous vivons, au milieu de la Nouvelle Normale, les travaux ont dû s’arrêter à nouveau. Par conséquent, le Conseil des ministres a approuvé aujourd’hui la nouvelle date de fin du processus sortie de la bande 700MHz, qui sera la prochaine 31 octobre 2020.

Nouvelle date: octobre

Cette nouvelle date est “conséquence de la situation exceptionnelle causée par la crise sanitaire du COVID-19 “, puisque les mesures de distanciation sociale et de restriction de mobilité mises en œuvre en état d’alerte ont forcé “pour ralentir l’exécution des actions de libération de ces fréquences, nécessaires au déploiement des futurs réseaux 5G“.

Par conséquent, il y a également le report de l’appel d’offres pour la bande de fréquences 700Mhz pour les services 5G, qui, comme annoncé en mai dernier par la troisième vice-présidente et ministre des Affaires économiques et de la Transformation numérique, Nadia Calviño, aura lieu dans le premier trimestre 2021.

Les diffusions simultanées sont maintenues

La nouvelle date pour achever le processus du deuxième dividende numérique a été fixée en tenant compte de la fin de l’état d’alarme, du plan de transition vers une nouvelle normalité et après analyse de la situation des travaux réalisés à ce jour dans toute l’Espagne.

D’un autre côté, len diffusion simultanée (diffusion simultanée d’une chaîne de télévision sur les nouvelles et anciennes fréquences) ils seront conservés jusqu’au 30 septembre, afin de permettre aux utilisateurs d’adapter plus facilement leurs installations pour recevoir les nouvelles fréquences prévues.