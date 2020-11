COVID-19 :

Le Parlement de Catalogne est passé depuis mai dernier 1,4 million d’euros de payer les indemnités de déplacement de ses 135 députés, malgré les restrictions sur la capacité des séances plénières et le fait que la plupart des commissions se font par voie électronique en raison de la pandémie de coronavirus. Le conditionnement d’un lit en USI coûte 60 000 euros, la chambre catalane a donc dépensé l’équivalent de 23 lits.

La Catalogne a 600 lits USI, en comptant ceux disponibles entre les hôpitaux publics et privés. La région compte 8 lits pour 100 000 habitants. Le coronavirus a laissé plus de 15000 décès dans la communauté autonome et plus de 320000 cas positifs, selon les données fournies par la Generalitat qui préside les fonctions Père Aragonès. 2300 personnes sont admises pour Covid-19 et 553 sont en soins intensifs, un chiffre proche du nombre maximum de lits que compte la région.

La télévision régionale de TV3, dans son émission Planta Baixa présentée par le journaliste Ricard Ustrell, a révélé que la chambre catalane a alloué 1,4 million d’euros pour payer les régimes des députés depuis mai dernier, mois au cours duquel il n’y avait qu’une séance plénière et une commission, plus précisément le 21 mai tel qu’il apparaît sur le site Web du Parlement.

💵 Les députés ont continué à percevoir des indemnités de déplacement afin que la participation aux séances plénières soit minime et que la plupart des commissions soient télématiques. Au total, le Parlement a payé 1,4 million de diètes du maig # PlantaBaixaTV3 ▶ https://t.co/qK0TTYLjN2 pic.twitter.com/KxXMtAms55 – Planta baixa TV3 (@ plantabaixatv3) 16 novembre 2020

Jusqu’à 24.000 euros par an

Les indemnités de déplacement dans la chambre catalane varient de 17 000 à 24 000 euros par an, en fonction de la distance de la résidence des députés catalans par rapport au Parlement. Ceux qui vivent à Barcelone ou dans les environs facturent 16975 euros nets par an dans ce genre de concept.

Les parlementaires vivant à 80 kilomètres de Barcelone reçoivent 22070,75 euros sur les allocations, et ceux qui résident à 81 et 191 kilomètres de l’exigence de capital catalan 23 694,48 euros. Enfin, ceux qui sont plus éloignés, c’est-à-dire à 191 kilomètres ou plus de Barcelone, facturent 23 995,12 euros annuellement pour les voyages.

Commissions télématiques

Plusieurs mesures ont été mises en œuvre au Parlement pour éviter la contagion du coronavirus, comme les commissions parlementaires via la télématique ou la réduction de capacité en séance plénière pour empêcher les 135 députés d’assister ou de voter à distance, afin que les indemnités de déplacement n’aient pas tellement de sens en période de pandémie.

Depuis le 11 mai, des séances plénières ont eu lieu dans la chambre catalane, auxquelles ont assisté une vingtaine de députés. Jusqu’à 84 commissions les travaux parlementaires ont été menés par voie électronique au milieu de la pandémie. Sur les 45 réunions des journaux juridiques, 11 se sont déroulées en personne.

En avril, il a été donné

Roger torrent, Président du Parlement, a proposé au début de la pandémie que les députés reversent l’argent reçu à titre d’allocations aux ONG pour la lutte contre Covid-19. Le tableau de la chambre catalane a approuvé cette proposition, mais elle n’a été faite qu’avec les chats du mois d’avril et cette initiative n’a pas été répétée. Ce même mois, il n’y eut qu’une seule séance plénière, le 24.

Un total de 246 000 euros, mais les députés ont continué à percevoir des indemnités de déplacement depuis lors et en pleine pandémie jusqu’à atteindre 1,4 million d’euros, depuis mai dernier. Ce mois-là, il n’y avait également qu’une session plénière et une commission, qui se sont tenues le 21. La table parlementaire laisse désormais aux groupes parlementaires le soin de donner ou non des régimes pour lutter contre le coronavirus.