COVID-19 :

Une nouvelle étude de l’OMS montre que l’antiviral Remdesivir soupçonné d’avoir des effets positifs contre Covid-19 n’apporte pas d’avantages significatifs aux patients atteints de Covid-19 sévère. Par conséquent, l’Agence recommande de ne pas l’utiliser pour traiter cette maladie.

Plus précisément, cela souligne l’idée qu’il n’y a aucune preuve que cela augmente vos chances de survie ou évite le besoin d’une ventilation mécanique, comme on le croyait à un moment donné.

L’étude, selon la BBC, conclut que le seul avantage dont nous avions fait la promotion était qu’elle pourrait améliorer les gens plus rapidement. Mais la base de preuves pour cela est faible. C’est un antiviral qui a montré un certain bénéfice dans certains essais, mais pas dans tous les essais, il a donc été utilisé au début mais ils pensent qu’il ne devrait plus être utilisé.

Nous rappelons que Remdesivir a été le premier traitement antiviral approuvé pour lutter contre le Covid-19 sévère et approuvé par la FDA (US Food and Drug Administration).

Selon la BBC, l’OMS a convoqué des scientifiques internationaux et aussi quatre survivants de la maladie pour pouvoir examiner les données et faire les recommandations pertinentes. Le fait qu’il vaut mieux ne pas l’utiliser est basé sur quatre essais randomisés qui ont inclus 7 333 personnes hospitalisées avec Covid-19.

Il a été décidé de ne pas utiliser ce traitement antiviral car il n’apporte aucun bénéfice, il n’y a aucune preuve que cela améliore la maladie et également en raison de la possibilité d’effets secondaires. C’est aussi un traitement qui a un coût assez élevé.

Pourtant, Gilead, la société qui a développé le médicament, espère qu’il y aura plus d’essais cliniques avec le remdesivir. Eh bien, tout ce qui est lié à Covid-19 doit encore être approuvé plusieurs fois.

Autres alternatives

Si ce médicament ne peut plus être administré, alors ce qui est généralement administré aux personnes qui souffrent sérieusement de la maladie. Le panel anciennement constitué de scientifiques internationaux recommande la dexaméthasone, qui a également été beaucoup parlé comme médicament pour traiter ce problème. Il s’agit d’un corticostéroïde qui réduit la mortalité chez les patients atteints de Covid-19 qui sont gravement malades.

C’est un médicament moins cher et également facilement accessible, qui est déjà connu car il est utilisé pour le traitement des maladies inflammatoires.