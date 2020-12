COVID-19 :

Des chercheurs britanniques estiment que le médicament Remdesivir pourrait être un antiviral efficace contre le SRAS-CoV-2, le coronavirus responsable du COVID-19, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Communications.

Selon des experts de l’Université de Cambridge, l’administration de ce médicament à un patient atteint de coronavirus, qui avait également un problème immunitaire, a permis d’améliorer les symptômes et la disparition du virus.

La réponse à la pandémie a été entravée par le manque de médicaments antiviraux efficaces contre le SRAS-CoV-2, de sorte que les scientifiques avaient mis leurs espoirs sur Remdesivir, développé à l’origine pour traiter l’hépatite C et testé plus tard contre Ebola. .

Cependant, les résultats des grands essais cliniques n’ont pas été concluants et, début octobre, L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le médicament ne réduisait pas significativement les taux de mortalité.

Cependant, une équipe clinique a mené une nouvelle étude pour déterminer les effets du médicament sur le COVID-19 chez un patient qui a été suivi de près.

James Thaventhiran de l’Unité de Toxicologie de Cambridge a noté qu’il y avait “différentes études qui soutiennent ou remettent en question l’efficacité du Remdesivir, mais certaines de celles menées pendant la première vague d’infection peuvent ne pas être optimales pour évaluer ses propriétés antivirales.”

“La mortalité est due à une combinaison de facteurs, y compris probablement une réplication virale incontrôlée et, plus important encore, une réponse du système immunitaire. Un essai clinique portant uniquement sur l’impact du Remdesivir sur la mortalité aura du mal à distinguer entre ces deux facteurs. Cela limite notre capacité à poser la question simple: quelle est la qualité du Remdesivir comme antiviral? “

Pour répondre à cette question, une équipe dirigée par des scientifiques de l’Université de Cambridge a évalué le cas d’un homme de 31 ans atteint de XLA, une maladie génétique rare qui affecte la capacité du corps à produire des anticorps et donc à combattre l’infection. .

La maladie du patient a commencé par une fièvre, une toux, des nausées et des vomissements, puis il a été testé positif pour le SRAS-CoV-2, mais ses symptômes ont persisté jusqu’à son admission à l’hôpital, où de l’oxygène supplémentaire a été administré pour des difficultés respiratoires.

La fièvre et l’inflammation des poumons ont continué pendant plus de 30 jours, mais sans causer de problèmes respiratoires graves ni se propager à d’autres organes.

Le patient a alors commencé un traitement de dix jours par Remdesivir et il a été observé qu’en quelques jours la fièvre et l’essoufflement s’étaient améliorés et que ses nausées et vomissements avaient cessé.

Cette réponse clinique spectaculaire s’est accompagnée d’une diminution progressive des niveaux de protéine C-réactive (CRP), une substance produite par le foie en réponse à l’inflammation.

Dans le même temps, les médecins ont observé une augmentation du nombre de ses cellules immunitaires appelées lymphocytes, et des scintigraphies thoraciques ont montré que l’inflammation de ses poumons disparaissait, permettant au patient de sortir.

Une semaine après la sortie, le patient est revenu à la fièvre, à l’essoufflement et aux nausées, les médecins ont donc décidé de commencer un traitement supplémentaire de 10 jours par Remdesivir.

Encore une fois, ses symptômes se sont améliorés rapidement, sa fièvre a chuté et l’oxygène supplémentaire a été retiré.

L’équipe estime que le Remdesivir est probablement le plus bénéfique lorsqu’il est administré au début de l’infection, avant que le virus ne déclenche une réponse immunitaire potentiellement catastrophique.