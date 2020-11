COVID-19 :

Le report des Jeux Olympiques de Tokyo en raison du COVID-19 implique l’expansion de l’utilisation des sites olympiques, la location de l’équipement et les coûts de stockage

Le report d’un an de la Jeux olympiques de Tokyo Cela représentera un coût supplémentaire de 1,9 milliard de dollars, ont rapporté ce dimanche les médias japonais.

Citant des sources non identifiées, les agences locales Kyodo et Jiji Press et les journaux Yomiuri et Nikkei ont indiqué avec des sources anonymes que le comité d’organisation de Tokyo 2020 estime que le surcoût atteindra environ 200 milliards de yens (1,921 milliard de dollars).

Ces versions concordantes, qui n’ont pas été confirmées par le comité d’organisation de Tokyo 2020, indiquent que ce surcoût n’inclut pas le coût de l’adoption de mesures de prévention des infections de coronavirus lors des compétitions olympiques.

Le JJ.OO. de cette année aurait dû commencer le 24 juillet, mais en mars, il a été décidé de la reporter au 23 juillet 2021 en raison de l’expansion de la pandémie de coronavirus.

Il n’est pas encore décidé comment le coût supplémentaire du report des épreuves olympiques d’un an sera réparti, bien que les versions connues aujourd’hui indiquent que cela sera connu en décembre.

Le JJ.00. Ils sont financés par les officiels olympiques, le gouvernement du Japon et les autorités métropolitaines de Tokyo.

Les coûts supplémentaires comprennent les frais de prolongation de l’utilisation des sites olympiques pendant un an, location d’équipement, les coûts de espace de rangement et les frais de main-d’oeuvre extraordinaire.

Piscine olympique pour Tokyo 2021. Photo de @ tokyo2020

Afin de réduire la charge initiale de JJ.00., Le Comité International Olympique (CIO) et le comité d’organisation japonais ont convenu de simplifier le calendrier pour économiser environ 30 milliards de yens (289 millions de dollars).

Selon le budget le plus récent, à partir de décembre 2019, les Jeux Olympiques. Tokyo 2020 devait initialement coûter 1,35 billion de yens (12,969 milliards de dollars). Le budget mis à jour sera connu en décembre prochain.

On s’attend à ce que, sur ce budget, près de 90 pour cent soient répartis également entre le comité d’organisation et les autorités métropolitaines de Tokyo et le reste par le gouvernement japonais.

