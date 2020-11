COVID-19 :

Pedro Sanchez a laissé passer des mois sans entreprendre les réformes juridiques promises par son propre gouvernement et qui permettraient l’adoption de mesures restrictives contre la pandémie sans recourir à l’état d’alarme. Un instrument constitutionnel mais largement contesté en raison de l’usage exceptionnel que le président socialiste en fait. Depuis, en mai, le gouvernement a annoncé des réformes juridiques pour se passer de cet outil, jusqu’à présent, l’Espagne s’est plongée dans “Risque extrême” contagion. L’incidence cumulée, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, est désormais de 485,28 cas pour 100 000 habitants (à 14 jours). Le 13 mai, lorsque la vice-présidente Carmen Calvo a annoncé des changements législatifs, il n’y avait pratiquement pas 25.71.

C’est le 13 mai, au milieu de la désescalade, que le gouvernement a annoncé au Sénat son intention d’entreprendre les changements législatifs nécessaires pour se passer de l’état d’alarme et ne pas avoir à recourir à nouveau à l’article 116 de la Constitution en cas de re-germination prévue pour l’automne. Calvo a même demandé aux parties leur volonté de parvenir à un consensus et de conclure lesdites réformes par de larges accords.

L’exécutif a donc cherché à construire une architecture juridique suffisante pour gérer les nouvelles infections dans ce qu’ils ont appelé la «nouvelle normalité». Cependant, ce cadre juridique n’a plus jamais été entendu. Le premier plan gouvernemental, conçu en juin, défendait le concept de “Co-gouvernance” avec les communautés autonomes, leur laissant la gestion de la crise par des lois ordinaires, qui ne permettent pas de restreindre les droits fondamentaux et qui nécessitent leur validation par les tribunaux. Dans le document, l’exécutif réservait toujours l’application de l’état d’alarme aux cas où cette législation ne suffisait pas, que ce soit pour l’ensemble du territoire ou une partie de celui-ci.

Sánchez l’a promis au Congrès

Au cours de ces mois, et avec le déclenchement de la pandémie à nouveau, le Gouvernement est resté sur la touche. Les autonomies, quant à elles, ont dû saisir les tribunaux pour consulter les mesures qui limitent les droits fondamentaux. L’insécurité juridique a été absolue.

“Nous voulons trouver une formule de réponse pour l’automne qui ne doit plus être une exception”, a déclaré Calvo en mai. Le vice-président socialiste a réitéré «l’obligation» de «revoir nos lois» et de les «mettre à jour». “Et si nous devons atteindre des situations de confinement ou d’isolement, nous pouvons le faire sans avoir à recourir à la route 116”, a-t-il promis. La procédure se ferait par la loi organique, immédiatement.

Le gouvernement a donc proposé une révision des lois existantes, telles que la Droit général de la santé, ce qui permettrait de confiner la population sans qu’il soit nécessaire d’activer l’article constitutionnel.

Ce n’était pas la seule occasion. Quelques jours plus tard, le 20 mai, c’est Sánchez lui-même qui a confirmé au Congrès que son cabinet analysait les réglementations à modifier pour gérer la pandémie, une fois l’état d’alarme expiré (le 21 juin).

Le président socialiste n’a pas non plus écouté la proposition du Parti populaire de réformer la législation et d’adopter des mesures diligentes sans recourir à l’article 116.

Le 28 juillet, le Groupe parlementaire populaire a enregistré au Congrès un projet de loi visant à réformer le Loi organique des mesures spéciales de santé publique de 1986 qui, entre autres propositions, faciliterait la limitation de la libre circulation sans avoir à activer l’état d’alarme. Cependant, le gouvernement de Pedro Sánchez a fait la sourde oreille à la proposition, et l’initiative reste paralysée, malgré le nombre de cas qui n’a cessé d’augmenter depuis.

Le plan de Casado permettrait son application immédiate, une fois approuvé – dans un délai de 20 jours seulement – et permettrait aux communautés de «mener des actions préventives générales » et «adopter les mesures appropriées pour contrôler les malades, les personnes qui sont ou ont été en contact avec eux et l’environnement immédiat».

Parmi ces mesures, il serait permis «Contrôler et limiter les entrées et sorties de la zone touchée ou menacée et contrôler ou limiter les mouvements à l’intérieur de ladite zone, ce qui peut affecter le droit à la libre circulation et à l’errance sur la voie publique, ainsi que le droit de rassemblement qui peut être conditionné à son exercice à la fois dans des lieux spécifiques comme dans le nombre de personnes ».

Sánchez, en revanche, a choisi d’imposer un état d’alerte douteux, d’une durée inhabituelle (six mois) et en contournant le contrôle du Congrès. Le socialiste se rendra au Parlement tous les deux mois, mais uniquement pour faire rapport sur son application, car il n’y aura pas de vote. La Chambre ne sera donc qu’un simple «invité».