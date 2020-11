COVID-19 :

Le SRAS-CoV-2 a pris le monde par surprise, au cours des premiers mois de 2020, il s’est propagé comme une traînée de poudre à travers la planète. Au milieu du chaos et de la confusion, la manière dont ce nouveau virus se propage n’a jamais été tout à fait claire. Le passage du temps a permis de répondre à certaines questions sur le coronavirus. Des études apparaissent constamment qui démystifient de nombreuses idées préconçues, des informations contradictoires, des normes qui semblent en couvrir d’autres, etc. Parmi les derniers développements qui ont été mis au jour, on distingue: le risque de contagion par contact est plus faible qu’on ne le croyait auparavant.

L’une des premières mesures préventives mises en place par l’OMS a été d’éviter autant que possible de toucher les surfaces des voies publiques.. En plus de vous laver les mains fréquemment pour éliminer toute présence virale. Bien que ces recommandations restent en vigueur, les nouvelles découvertes suggèrent qu’elles n’arrêteront pas la propagation de la maladie.

Situations atypiques

La région métropolitaine de Boston, sur la côte est des États-Unis, a servi de cadre à une nouvelle étude. Responsables: Université Tufts du Massachusetts. L’objectif: régler la vitesse de transmission des contacts. Auparavant, d’autres études ont conclu que Covid-19 peut rester actif jusqu’à trois jours sur certaines surfaces et dans des conditions environnementales spécifiques.

Mais il s’agissait toujours de simulations qui ne répondaient pas à des paramètres réels. Salles fermées, avec des températures stables et de grandes quantités de virus déversées sur des points spécifiques. La dernière enquête a révélé que les restes de Covid-19 trouvés dans les espaces publics sont si faibles que dans neuf cas sur 10, ils ne peuvent pas être quantifiés. Quand cela arrive, le risque de contagion est de 0,001%.

Si les traces de la maladie peuvent être quantifiées par PCR, les chances d’infection augmentent à 0,004%. En résumé: au-delà du temps que le virus peut rester actif sur certains matériels, leur concentration “ dans le monde réel ” n’est généralement pas assez élevée pour servir de voie de transmission.

Une série d’événements malheureux

Pour que une personne est infectée en entrant en contact avec une surface contaminée, une série d’événements malheureux doit se produire. Un porteur éternue directement et à très courte distance, sur une poignée de porte par exemple. Dans les deux minutes suivantes, quelqu’un place sa main sur cette zone et l’amène immédiatement à sa bouche, son nez ou ses yeux. Difficile, mais pas impossible, c’est une hypothèse qui détruirait les théories qui garantissent que le COVID ne se propage pas à travers les surfaces.

Que le risque de contagion par contact ne signifie pas que vous pouvez baisser votre garde

La pandémie continue et il faudra longtemps avant qu’elle ne soit plus un sujet de conversation. Il y a de moins en moins de doute que les aérosols représentent la principale voie d’infection. Cependant, les mesures de base telles que le lavage fréquent des mains et la désinfection constante des espaces publics doivent rester en vigueur. La prévention est la seule stratégie pour éviter de faire partie des statistiques. Ces derniers jours, il y a des nouvelles encourageantes sur les vaccins pour contrôler le virus.