COVID-19 :

Le 10 juin, lors de la séance de contrôle du gouvernement au Congrès, Pedro Sánchez a déclaré, euphorique: “Nous avons vaincu le virus”. Ce jour-là, l’incidence cumulée – c’est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours – était de 10,66. Aujourd’hui, sept mois après que Sánchez a proclamé la “victoire” contre Covid, la pandémie se propage hors de contrôle. Les communautés autonomes ont notifié au ministère de la Santé ce jeudi 35 878 nouveaux cas de Covid-19, dont 16 676 diagnostiqués au cours des dernières 24 heures.

De cette manière, le nombre total d’infections en Espagne s’élève déjà à 2 211 967 depuis le début de la pandémie et l’incidence cumulée au cours des 14 derniers jours pour 100 000 habitants. se situe à 522, contre 492 la veille.

En outre, la santé a notifié 201 nouveaux décès. Actuellement, il y a 18 924 patients admis et 2 849 à l’unité de soins intensifs. Au cours des dernières 24 heures, il y a eu 2 700 admissions. Le taux d’occupation des lits occupés par le coronavirus est déjà de 28,46% dans les USI.

La perspective est pessimiste. Ce mercredi, l’Espagne a enregistré son pire nombre de nouvelles infections depuis le début de la pandémie, avec 38 869 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Un chiffre qui ne cesse de grandir. Jusqu’à présent, les pires données avaient été enregistrées en octobre, avec 25 595 infections quotidiennes.

Bien que ces chiffres doivent être pris avec prudence, puisque maintenant plus de tests diagnostiques sont effectués qu’au début de la pandémie, les données sont toujours alarmantes. L’incidence cumulée sur sept jours, indicateur de l’évolution du virus, n’offre pas non plus d’espoir.

Si les contagions ne cessent de croître, le gouvernement de Sánchez exclut de prendre le contrôle de la crise et délègue à nouveau les responsabilités dans les communautés autonomes.

Sans contrôle

Le ministre de la santé Salvador Illa, en attendant son avenir en tant que candidat à la Generalitat, a défendu le travail de l’Exécutif dans la deuxième vague et assuré que «la stratégie a fonctionné».

Illa, interrogé sur des mesures plus sévères, convoqué pour voir le “résultat” de celles qui ont été prises ces derniers temps, l’attendant encore deux semaines.

Fernando Simon, directeur du Centre des alertes et des urgences du gouvernement, a de nouveau accusé les Espagnols ce jeudi de l’augmentation des infections.

«Que cela nous plaise ou non, nous sommes tous conscients que les gens ont passé un meilleur moment à Noël qu’ils n’auraient dû. Nous pourrions déjà proposer ce que nous savions que cela allait se produire. Si, une fois cette période passée, nous sommes à nouveau conscients que les mesures doivent être bien mises en œuvre, nous irons probablement mieux », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Simón exclut également la mise au confinement. “Avec le niveau de transmission que nous avons et les caractéristiques spécifiques de cette troisième vague, le confinement ne semble pas nécessaire”, a-t-il déclaré.

Il a fait valoir que «dans la deuxième vague et celle-ci, nous détectons environ huit fois plus que ce que nous avons détecté dans la première. Nous sommes à un niveau de détection très élevé. Ce que nous voyons maintenant est très réel sur ce qui se passe. Cela nous aide à prendre des décisions avec beaucoup de pression mais avec des paramètres autres que mars et avril », a-t-il ajouté.