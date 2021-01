COVID-19 :

La incidence cumulative (AI) de coronavirus, qui se mesure en nombre de cas pour 100000 habitants en 14 jours -et c’est un indicateur du risque de contagion- multiplie par 14 celui que Pedro Sánchez s’est fixé comme objectif lorsqu’il décrète son état d’alarme incontrôlé . Le président socialiste s’est alors mis en route pour atteindre une AI de 25 cas. Selon la dernière mise à jour du gouvernement, il s’agit déjà de 350,48.

Le Conseil des ministres a approuvé le nouvel état d’alerte le 25 octobre, le troisième décrété par le gouvernement de Pedro Sánchez. Le président socialiste avait déjà exprimé l’intention de le prolonger jusqu’en mai, durée sans précédent, mais, en plus, d’éviter le contrôle du Congrès en proposant une seule prolongation. Finalement, et après les critiques, Sánchez a cédé pour aller au Parlement tous les deux mois, bien que dans une apparence purement informative, c’est-à-dire sans vote d’aucune sorte.

Le décret de l’état d’alerte contenait des mesures restrictives pour limiter la mobilité, comme le couvre-feu obligatoire, de 23h00 à 6h00, horaire qui pouvait être modulé d’une heure par les communautés autonomes. La mesure a porté un coup sévère à l’hôtellerie, déjà très touchée par le confinement décrété en mars.

De plus, avec l’état d’alerte, les autorités autonomes ont également été autorisées à limiter l’entrée et la sortie de leurs territoires par des fermetures de périmètres, et les réunions de plus de six personnes ne vivant pas ensemble ont été interdites.

“Un défi collectif”

Lors d’une apparition institutionnelle à La Moncloa, le leader socialiste a alors soulevé un «défi collectif» pour les semaines suivantes: réduire l’incidence cumulée – qui à l’époque s’élevait à 348 cas pour 100 000 habitants – à 25 cas. Un objectif ambitieux sans aucun doute.

Pour y parvenir, Sánchez a fait appel, en plus de la mobilisation coordonnée des administrations publiques, à la collaboration des citoyens: «Nous pouvons à nouveau contenir le virus si nous coopérons tous, avec la résistance, avec la discipline sociale, avec l’esprit d’équipe et avec la morale morale. victoire », a-t-il insisté, reprenant sa devise habituelle dans les interventions sur le Covid.

Le socialiste a souligné que la situation n’était pas comparable à celle vécue le 14 mars, lorsque le confinement à domicile de toute la population a été décrété, et exercé avec optimisme: «Nous pouvons réussir à arrêter la transmission du virus. sans arrêter la vie».

Début décembre, le directeur du Centre d’alertes et urgences sanitaires (CAES), Fernando Simon, a admis que l’objectif que Sánchez s’était fixé pour arrêter l’incidence du coronavirus était “vraiment difficile avant Noël”.

Simón a ensuite souligné que l’évolution de la pandémie était “descendante” bien qu’il ait admis que l’IA était toujours “beaucoup plus élevée” que souhaité.

Deux millions d’infections

L’Espagne cette semaine a dépassé les deux millions d’infections. Un fait qui ne reflète cependant pas la situation réelle, puisque, notamment lors de la première vague, de nombreux infectés n’ont pas été diagnostiqués. Le décompte de la santé ne recueille, il faut le rappeler, que les infections confirmées par un test, qui exclut en même temps des milliers de décès.

Le gouvernement a averti ce vendredi que la situation est préoccupante. «Conformément au cadre d’actions coordonnées, ils nous placent dans une risque très élevé en surmontant 250 cas pour 100 000 habitants dans de nombreuses communautés, en particulier certaines avec incidences supérieures à 400 ou 500 cas “, a déclaré la ministre de la Politique territoriale, Carolina Darias.

«Les cas continueront de croître. Nous allons avoir des semaines difficiles avant les augmentations », a déclaré le ministre de la Santé Salvador Illa.

Il ne faut pas oublier que, il y a quelques jours à peine, le gouvernement a assisté à une «stabilisation» des infections.

Plus précisément, le passé 28 décembre, le responsable des alertes Simón a estimé que les données – avec une incidence cumulée de 246,19 cas pour 100 000 habitants – encourageaient “l’espoir d’une stabilisation de la pandémie”.

Le porte-parole a demandé la prudence dans l’interprétation de ces chiffres, compte tenu de l’accumulation de vacances, mais s’est montré légèrement optimiste. “L’augmentation s’est modérée ces derniers jours”, a-t-il souligné lors de sa conférence de presse habituelle pour suivre la situation épidémiologique.

Depuis ce jour, l’incidence n’a cessé de croître. Si le 28 décembre il était de 246,19, un jour plus tard, il était déjà de 255,55. Le 30 était de 265,45; le 31, 279.51 …

La sombre perspective de la pandémie est aggravée par les critiques pour la lenteur des progrès de la vaccination et pour l’inaction du gouvernement.

Malgré cela, l’exécutif refuse de prendre le contrôle et défend que le processus évolue comme prévu, maintenant l’objectif d’atteindre 33 millions de personnes vaccinées en été, soit 70% de la population.

Le ministère de la Santé exclut également d’incorporer les soins de santé privés dans le processus de vaccination – bien que cela accélère la vaccination – ou l’armée. La ministre de la Défense, Margarita Robles, a fait part cette semaine de la volonté absolue des militaires de collaborer à la stratégie.

Le gouvernement n’envisage pas de lever l’état d’alerte avant mai. Le décret vous permet également d’apporter les modifications que vous jugez appropriées. Tel que publié par OKDIARIO, l’intention de Sánchez est de resserrer les restrictions, bien qu’il ne prendra pas de nouvelles décisions jusqu’à ce que le ministre Salvador Illa, également candidat au CPS à la présidence de la Generalitat, quitte son poste.