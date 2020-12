COVID-19 :

Felipe VI voulait avoir un merci spécial aux toilettes qui ont affronté et font face au coronavirus en première ligne de bataille. Avec peu de moyens, ils se sont tenus face à l’incertitude aux moments les plus critiques de la pandémie. Et le roi ne l’a pas oublié. “Nous les remercions une fois de plus pour leur énorme effort, leur extraordinaire professionnalisme et leur grande humanité avec les malades”, a souligné le monarque dans son message du réveillon de Noël.

Le roi a rappelé que les agents de santé “ont été confrontés aux premières attaques du virus dans des situations extrêmes et aussi à des débordements dans certains de nos hôpitaux” et “aujourd’hui, ils continuent de faire face à ce combat avec une lourde charge émotionnelle et physique sur leurs épaules”. «Nous vous demandons de garder tout votre courage et toute votre force et de continuer à prendre soin de notre santé», a convoqué Don Felipe.

Dans ses propos, il y a eu une mention exceptionnelle pour la société civile, pour les citoyens qui, avec courage, ont fait face à une situation inconnue.

Il a eu des souvenirs pour les familles qui n’ont pas pu se rencontrer à ces dates en raison de mesures sanitaires, ainsi que pour le défunt. “Dans des milliers de foyers, il y a un vide impossible à combler en raison de la mort de vos proches, dont je veux maintenant me souvenir avec émotion et avec tout le respect”, a déclaré le monarque.

Le Roi s’est également adressé à ceux qui luttent actuellement contre la maladie et ses conséquences, à qui il a adressé «ses plus grands encouragements et sa plus grande affection».

Malgré les circonstances, le chef de l’Etat a voulu envoyer un message d’optimisme, d’espoir. Un rappel qu’il y a toujours une lumière au bout du tunnel. «La réponse à une crise aussi grave que celle que nous traversons ne peut venir de plus de découragement ou de plus de méfiance. La situation est désastreuse. Mais même ainsi, nous devons affronter l’avenir avec détermination et confiance en nous-mêmes, en ce que nous sommes capables de faire ensemble, avec courage et espérance; avec confiance en notre pays et en notre modèle de coexistence démocratique », a souligné Don Felipe.