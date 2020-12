COVID-19 :

Le Royaume-Uni a averti il ​​y a des semaines qu’une nouvelle souche de Covid, beaucoup plus contagieuse, était incontrôlable sur son territoire. Aujourd’hui, les autorités britanniques disent avoir découvert une deuxième variante, plus “encore plus contagieuse”.

Cela a été confirmé par le ministre de la Santé, Matt Hancock, ce mercredi à 24 heures de la veille de Noël. Alors que Londres est vide en raison de restrictions, les autorités sanitaires du pays mettent en garde contre la découverte de cette deuxième variante “encore plus contagieuse” découverte la semaine dernière qui a amené Downing Street à envisager une fermeture totale du pays.

Pour le moment, le gouvernement britannique a imposé des restrictions de voyage en Afrique du Sud et des quarantaines strictes pour toutes les personnes qui ont récemment voyagé du pays africain.

Les données réfutent Johnson

Les déclarations du Premier ministre britannique, Boris Johnson, samedi dernier, conseillant aux citoyens du Royaume-Uni de rester «chez eux» en raison de la nouvelle souche du virus, dont l’infectivité avait augmenté «de 70%», ont répondu presque immédiatement les principaux pays européens fermant les liaisons aériennes avec les îles anglaises. Le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu, a appelé à une “fermeture totale de la planète”.

Cependant, l’alarme déclenchée par Johnson ne correspond pas aux données sur l’augmentation des infections au Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Gallois et Irlande du Nord), comme l’a déclaré l’analyste de données à OKDIARIO. Nicolas Rodriguez, qui, après avoir soigneusement étudié les statistiques des dernières semaines, a découvert que “non seulement les cas actuels sont à des niveaux similaires à ceux du passé, mais même les décès ont diminué”. Le Royaume-Uni a notifié aujourd’hui 691 décès dus à Covid-19 tandis que, pour relativiser, le 25 novembre, il a notifié 696. Les données sur les décès sont stables depuis longtemps.

«Autant que je l’analyse, je ne vois aucune différence notable par rapport au passé récent. De plus, les chiffres pour l’Angleterre sont similaires à ceux de l’Allemagne, de la France et de l’Italie. L’augmentation est la même partout », a ajouté Nicolás Rodríguez, qui a révélé que 94 000 citoyens britanniques sont arrivés en Espagne en novembre, dont 50% ont atterri aux îles Canaries, essentiellement à l’aéroport de Tenerife Sud. Les villes de Madrid, Alicante et Malaga ont reçu 40% des Britanniques, tandis que les 10% restants ont été distribués par le reste de la peau de taureau.

Ouverture des frontières

Ce ne sont pas seulement les statistiques qui démystifient l’alarmisme de Johnson. La Commission européenne a “recommandé” cet après-midi que les interdictions de voyager à destination et en provenance du Royaume-Uni soient levées, pour “faciliter” le transit des passagers, “garantir” les déplacements essentiels et “éviter les interruptions dans la chaîne d’approvisionnement” .

D’un autre côté, ce qui est certain, c’est qu’au cours des dernières heures, il y a eu une augmentation notable des cas à Gibraltar, qui jusqu’à présent avait subi un impact sur les témoignages. Hier, la roche a enregistré plus de 200 infections, ce qui est encore un nombre faible par rapport à la moyenne de sa population, dont le dernier recensement est de 33 000 personnes.

“Les avions, les navires et les Eurostars – trains qui relient Londres, Paris et Bruxelles via l’Eurotunnel – reprendront leur service demain matin”, a annoncé mardi le ministre français des Transports. Baptiste Djebbari, mettant fin au blocus qui devrait rétablir la normalité du trafic commercial entre l’UE et le Royaume-Uni.