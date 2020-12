COVID-19 :

Ce mardi, le Royaume-Uni est entré dans l’histoire en vaccinant la première personne contre le COVID-19. Il s’agit d’une femme de 90 ans, Margaret Keenan, qui a assuré que cette première dose était comme «un cadeau de Noël» ou même un cadeau d’anniversaire, puisqu’il aura 91 ans la semaine prochaine. Après elle, de nombreux aînés et prestataires de soins de santé ont reçu le vaccin Pfizer, approuvé par le pays pour commencer à remédier à la propagation du coronavirus dans toute la région.

Cependant, 24 heures après le déjà connu sous le nom V-Day (jour de vaccination) qui donne l’espoir de revenir à la “ vieille normale ”, lLes régulateurs de médicaments britanniques ont fortement recommandé que personne ne soit vacciné en tant qu ‘«antécédents médicaux pertinents» de réactions allergiques. Et c’est que deux personnes, qui ont reçu leur injection mardi dernier, se sont présentées un jour après avoir subi une réaction, comme l’ont rapporté et confirmé les autorités sanitaires britanniques.

Deux agents de santé ont présenté des réactions

Le service de santé publique (NHS) d’Angleterre a confirmé que Ce sont deux agents de santé qui ont subi cette réaction allergique après s’être fait vacciner mardi contre le coronavirus avec la dose de Pfizer. Pour cette raison, tous les hôpitaux participant aux campagnes de vaccination ont été notifiés et l’Agence de régulation des médicaments et des produits de santé met en garde à tous les citoyens qui ont déjà eu des réactions allergiques graves aux médicaments, aux aliments ou à d’autres vaccins. En outre, ils demandent aux centres des installations adéquates pour s’occuper de tous ceux qui présentent un certain type de réaction.

Selon les médias britanniques, les agents de santé avaient déjà des antécédents cliniques d’allergies sévères et portaient même avec eux des auto-inductions d’adrénaline. Peu de temps après avoir reçu les vaccins contre le coronavirus, ils ont subi une «réaction anaphylactique». Il n’y a pas eu de complication majeure, tous deux ont reçu le traitement approprié pour ces occasions et se sont rétablis sans problème, selon les autorités britanniques. Dans ces cas, les réactions sont soudaines et commenceraient par une sensation de picotements et de vertiges.