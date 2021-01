COVID-19 :

Le Royaume-Uni a décrété un troisième confinement total ce lundi, dans lequel les écoles seront également fermées. La fermeture totale du pays a été annoncée par le Premier ministre Boris Johnson, après que l’Écosse a emboîté le pas, laissant le Royaume-Uni avec le seul espoir de Vaccin AstraZeneca / Oxford qui a commencé à s’injecter.

Avec plus de 75400 décès, Le Royaume-Uni est l’un des pays d’Europe les plus durement touchés par le coronavirus et fait face à une autre vague d’infections imparable depuis la découverte en décembre d’une nouvelle souche beaucoup plus transmissible. “Nous devons faire plus, ensemble, pour maîtriser cette nouvelle variante alors que nous distribuons nos vaccins”, a déclaré Johnson dans un message court et solennel à la nation diffusé aux heures de grande écoute du soir. “Donc, nous devons entrer dans un confinement national assez dur pour contenir cette souche », at-il ajouté.

Les députés reviendront de leurs vacances mercredi pour voter sur la mesure, qui entrera en vigueur “dès que possible”, a-t-il précisé, bien qu’il ait demandé à la population de commencer à l’appliquer maintenant. Si les conditions le permettent, le gouvernement espère commencer à lever les restrictions à la mi-février, a-t-il déclaré. La situation dans le pays est grave: lundi, 26626 patients ont été hospitalisés pour covid-19 en Angleterre, une augmentation de 30% par rapport à lundi dernier. Le record de revenus lors de la première vague du printemps était de 18 974.

Le taux d’infection au 30 décembre était de 518 pour 100 000 habitants en Angleterre et de 950 à Londres, selon les données officielles.

Dans ce contexte, les quatre médecins-conseils de Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord, conjointement avec le directeur du service de santé publique anglais, avait conjointement demandé des restrictions totales en raison du «risque que les services de santé soient débordés».

Toujours en Écosse, le Premier ministre, Nicola Sturgeon, avait annoncé peu avant sa décision «d’introduire à partir de minuit, tout au long du mois de janvier, un obligation légale de rester à la maison, sauf à des fins essentielles (…) similaires à l’enfermement de mars dernier ».

Dans les deux cas, les écoles de tous niveaux devront passer à l’enseignement à distance à partir de mardi. Seules les crèches resteront ouvertes.

Accélérer la vaccination

Dans ce contexte, la distribution du vaccin développé par l’équipe britannique AstraZeneca / Oxford, moins cher et plus facile à garder que le précédent, dont le pays a déjà commandé 100 millions de doses, apparaissait comme la seule raison d’espérer. Le Royaume-Uni, qui a inoculé un million de personnes avec le vaccin Pfizer / BioNTech, il est devenu le premier pays à administrer le second lundi.

Brian Pinker, retraité britannique de 82 ans, a été le premier à la recevoir à l’hôpital Churchill de l’Université d’Oxford. Originaire de la ville, Pinker a retroussé son polo devant les caméras pour que l’infirmier en chef Sam Foster lui fasse l’injection. “Je suis très heureux de recevoir ce vaccin Covid aujourd’hui et très fier qu’il ait été inventé à Oxford”, a-t-il déclaré. “Ce vaccin signifie tout pour moi, dans ma tête c’est le seul moyen de retrouver une vie normale”, a-t-il expliqué.

Pour Foster, “ce fut un réel privilège d’avoir pu administrer le premier vaccin Oxford / AstraZeneca ici (…) à quelques centaines de mètres de l’endroit où il a été développé.”

Brian “était super”, dit-il. Il était impatient de l’administrer. Il n’a pas hésité et a dit qu’il n’avait rien ressenti après la crevaison. C’est un grand patient et un grand défenseur de ce vaccin », a-t-il ajouté.

Selon des scientifiques britanniques, le vaccin offre une protection à partir de 22 jours après la première injection et pendant au moins trois mois.

Pour cette raison, et pour toucher une population aussi large que possible, les autorités sanitaires anglaises ont décidé d’espacer l’administration des deux doses nécessaires jusqu’à 12 semaines.

Le ministre de la Santé, Matt Hancock, a déclaré: “nous espérons que nous traverserons cette période difficile dans les semaines et les mois à venir”. “Les chances que nous puissions le faire se sont considérablement accélérées aujourd’hui parce que nous avons pu être le premier pays au monde à injecter ce nouveau vaccin AstraZeneca”, a-t-il déclaré à la radio BBC.