COVID-19 :

Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays au monde à autoriser le vaccin développé par Pfizer et BioNTec. Boris Johnson espère sortir de sa gestion chaotique de la pandémie de Covid-19, à un moment où son pays est le plus touché d’Europe, avec plus de 61 000 morts et une population de plus de 66 millions d’habitants.

Le Royaume-Uni a lancé mardi une campagne de vaccination massive contre Covid. Le Premier ministre Boris Johnson, qui a été largement critiqué pour sa gestion de la pandémie, prétend être un pionnier dans la réponse à la crise.

Boris Johnson a déclaré que la campagne de vaccination “fera progressivement une grande différence” dans la lutte contre le virus, mais a averti que cela prendra “des semaines, des mois”, et a demandé aux Britanniques de “ne pas relâcher” leurs efforts.

Les premières doses commenceront à être administrées à partir du 8 décembre en Angleterre, mais aussi en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord. 40 millions de doses du vaccin ont été commandées, développées par le laboratoire américain Pfizer et la société allemande BioNTech. Des vaccins qui devraient protéger 20 millions de personnes, avec deux injections à trois semaines d’intervalle.

Dans un communiqué, le gouvernement a désigné le premier jour de la campagne de vaccination Covid-19, mardi 8 novembre, comme “V-Day”, en référence au “D-Day”, le jour où les Alliés ont débarqué en Normandie. pendant la seconde guerre mondiale.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a remercié les agents de santé et les scientifiques d’avoir rendu possible le début de la vaccination contre le covid-19, après qu’une femme de 90 ans ait été la première personne au Royaume-Uni et dans le monde à recevoir le vaccin au milieu du battage médiatique au Coventry University Hospital, dans le centre de l’Angleterre.

Le chef du gouvernement, hospitalisé en avril après avoir attrapé le virus, a également remercié ceux qui se sont conformés aux mesures restrictives de contrôle de la maladie et a conclu son tweet en déclarant: “nous allons lutter ensemble contre cela”.

«Petit à petit, cela fera une grande différence», a-t-il dit, «mais nous n’en sommes pas encore là». Nous n’avons pas encore vaincu le virus », a-t-il déclaré lors d’une visite à l’hôpital. “C’est incroyable de voir le vaccin, mais nous ne pouvons pas nous permettre de relâcher nos efforts.”

De son côté, le chef de l’opposition travailliste, Keir Starmer, a écrit sur Twitter que ce mardi est une “journée mémorable” et a souligné qu ‘”il y a de la lumière au bout du tunnel”.