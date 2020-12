COVID-19 :

Moments clés pour l’arrivée du vaccin Pfizer 1:33

. – Le Royaume-Uni recevra son premier lot de vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech dans les prochaines heures, a déclaré jeudi le médecin-chef adjoint de l’Angleterre.

“Nous espérons obtenir [la vacuna Pfizer] très bientôt au Royaume-Uni, et je veux dire des heures, pas des jours », a déclaré Jonathan Van-Tam à l’émission de radio Five Live de la BBC.

REGARDER: “70% doivent être vaccinés pour parler de la fin de la pandémie”, selon un spécialiste

Mercredi, le ministère britannique de la Santé a déclaré que jusqu’à 800 000 doses de vaccin, suffisamment pour inoculer 400 000 personnes, seront disponibles la semaine prochaine.

Van-Tam a également déclaré qu’il pensait que les régulateurs américains et européens approuveraient le vaccin COVID-19 de Pfizer dans les “prochains jours ou semaines”, lors d’une interview séparée avec BBC Breakfast.

«Je ne pense pas que d’autres régulateurs, comme ceux des États-Unis, prendront longtemps sur ce vaccin. Je pense que cela sera résolu dans les prochains jours », a déclaré Van-Tam.

Fauci dit que la FDA est plus prudente

Ses commentaires interviennent après que le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, ait affirmé que les régulateurs de la santé britanniques qui ont autorisé le vaccin anti-covid-19 de Pfizer mercredi n’ont pas examiné les données de l’essai aussi attentivement. comme le fait la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans son examen.

“La façon dont la FDA est, notre FDA le fait, c’est la bonne façon”, a déclaré Fauci dans une interview sur Fox News. “Nous avons vraiment examiné les données très attentivement pour assurer au public américain qu’il s’agit d’un vaccin sûr et efficace”, a-t-il déclaré.

Les vaccins en développement sont sûrs, disent les experts 2:18

Ces groupes auront la priorité pour recevoir le vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni

Van-Tam a expliqué que le programme de vaccination du Royaume-Uni accordera la priorité aux personnes âgées dans les maisons de soins infirmiers et à leurs travailleurs, puis à “toutes les personnes âgées de 80 ans et plus” et “à celles qui vivent dans des conditions dangereuses”.

“D’autres vaccins arrivent, nous avons investi dans sept autres et ils devraient commencer à arriver au printemps”, a ajouté Van-Tam.

L’épidémiologiste principal a également déclaré à la BBC que les femmes enceintes ne devraient pas être vaccinées pour le moment: “ Nous n’avons pas les données pour le moment. Il n’y a peut-être pas de problème, mais la sécurité passe avant tout. “

Quant aux enfants, Van-Tam a ajouté qu’ils ne sont pas une priorité pour le moment, mais que les fabricants «envisagent maintenant de faire des essais chez les enfants».

Le médecin-chef adjoint a également exhorté les membres des groupes prioritaires à accepter l’appel à la vaccination, affirmant que le succès du programme de vaccination et la levée ultérieure des restrictions dépendaient de l’adhésion du public au plan.

REGARDER: Quels pourraient être les principaux obstacles à la distribution du vaccin en Argentine?

«Ce n’est pas mon travail de leur donner un chiffre magique, car tout dépend de la rapidité avec laquelle le vaccin est libéré, si les personnes appelées pour recevoir le vaccin se présentent. S’il s’avère être de 10%, ce vaccin, même s’il est parfait, n’aura aucun effet sur la santé publique au niveau de la population », a-t-il ajouté.

Quant à la durée de l’immunité fournie par le vaccin Pfizer, Van-Tam a déclaré qu’il n’y avait toujours aucune certitude «combien de temps cela durera».

«Nous avons des preuves que ces vaccins stimuleront les cellules T et les anticorps, ce qui pourrait durer longtemps. Mais nous ne savons pas combien de temps cela durera. Je suis sûr que cela prendra quelques mois au minimum », a-t-il ajouté.

Van-Tam a déclaré qu’il y avait encore des “défis en termes de conditions de stockage” concernant le vaccin Pfizer, qui doit être stocké à moins 70 degrés, mais il y a aussi un nombre limité de fois où le vaccin peut “transiter par la température du vaccin. air ambiant ‘.

C’est ainsi qu’ils vaccineront la population du Royaume-Uni 2:06

Il a ajouté qu’il espère que le vaccin AstraZeneca-Oxford, qui “ devrait être beaucoup plus facile et plus déployable dans plusieurs contextes du NHS [Servicio Nacional de Salud]«Cela pourrait être« aussi simple qu’un vaccin contre la grippe »à gérer.

Van-Tam a également ajouté qu’il «espère» que le vaccin AstraZeneca-Oxford sera prêt d’ici Noël.