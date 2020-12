COVID-19 :

. – Les premières doses du vaccin covid-19 de Pfizer-BioNTech sont arrivées au Royaume-Uni jeudi, un jour après que le pays a approuvé la distribution du vaccin, selon les médias britanniques.

Pfizer et Downing Street ont refusé de commenter CNN, invoquant des raisons de sécurité.

Le ministère britannique de la Santé a déclaré à CNN que jusqu’à 800 000 doses de vaccin seraient disponibles la semaine prochaine.

Les vaccins ont été transportés par une flotte de camions non marqués via l’Eurotunnel depuis la Belgique et sont en route vers des installations de stockage non divulguées en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord, selon l’affilié de CNN, ITV News.

Le vaccin sera distribué à partir de ces installations de stockage au début de la semaine prochaine à 50 centres hospitaliers qui font office de points de vaccination, selon le ministère de la Santé.

Plus tôt jeudi, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre, Jonathan Van-Tam, a déclaré dans une interview à BBC Radio: “Nous espérons recevoir (le vaccin Pfizer) très bientôt au Royaume-Uni, et je veux dire en quelques heures, pas en jours.” .

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à autoriser l’utilisation d’un vaccin contre le coronavirus.

Le pays a commandé 40 millions de doses de Pfizer, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes, soit environ un tiers de la population britannique, car le vaccin implique deux injections à au moins trois semaines d’intervalle.