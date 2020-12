COVID-19 :

Londres . – Les prestataires de soins de santé britanniques se préparent à commencer à administrer les premières doses du vaccin contre le coronavirus Pfizer / BioNTech, moins d’une semaine après que le Royaume-Uni est devenu le premier pays occidental à approuver un vaccin. contre covid-19.

Les premiers vaccins devraient être appliqués ce mardi en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse. L’Irlande du Nord a déclaré qu’elle commencerait à administrer le vaccin au début de la semaine, mais n’a pas précisé quel jour.

Le processus est compliqué par la nécessité de stocker le vaccin Pfizer / BioNTech dans des conditions strictes. Aussi parce que deux doses doivent être administrées à chaque receveur, à trois semaines d’intervalle, une procédure qui sera étroitement surveillée à travers le monde.

Saffron Cordery, directeur exécutif adjoint de NHS Providers, a déclaré dimanche à Sky News que 50 hôpitaux en Angleterre avaient déjà reçu leur allocation de vaccin et que la distribution des vaccins était “vraiment bien sur la bonne voie maintenant”.

Les responsables de la santé britanniques s’attendent à avoir jusqu’à 4 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech, qui offre jusqu’à 95% de protection contre le COVID-19, disponibles d’ici la fin décembre, a déclaré Cordery.

Le gouvernement britannique a jusqu’à présent commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech. Cela suffit pour vacciner 20 millions de personnes, soit un tiers de la population britannique. Plus de décès dus à la covid-19 ont été enregistrés au Royaume-Uni que partout ailleurs en Europe.

La rapidité avec laquelle les régulateurs britanniques ont approuvé le vaccin, devant ses homologues d’autres pays d’Europe et des États-Unis, a soulevé des questions dans certains milieux. Mais Cordery a déclaré que le processus avait été “incroyablement robuste”.

“Oui, cela a été plus court que les autres processus d’approbation des vaccins, mais c’est parce que tout a été commencé en même temps”, a-t-il déclaré.

June Raine, responsable de l’Agence britannique de réglementation des médicaments, a également offert des garanties dimanche. Il a déclaré que le vaccin Pfizer / BioNTech est “aussi sûr que n’importe quel vaccin général” et que ceux qui le reçoivent seront surveillés par les autorités sanitaires.

“Vous pouvez avoir un symptôme léger, mais il disparaîtra probablement dans un jour ou deux, et rien de grave”, a déclaré Raine, directeur de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), à la BBC. du Royaume-Uni.

Selon la MHRA, plus d’un receveur sur 10 peut ressentir des effets secondaires, notamment des douleurs au site d’injection, des maux de tête, des douleurs musculaires, des frissons, des douleurs articulaires et de la fièvre. Certains autres effets secondaires moins courants sont également répertoriés.

L’impact du Brexit sur le vaccin contre le coronavirus

Interrogé sur l’impact potentiel du Brexit sur le programme de vaccination, Raine a déclaré: “Nous avons répété, nous sommes prêts et nous sommes parfaitement préparés à tout résultat possible”.

La période de transition pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne prend fin le 31 décembre. Les pourparlers de dernière minute entre les dirigeants de l’Union européenne et du Royaume-Uni sur un accord commercial se sont poursuivis ce week-end, au milieu d’avertissements désastreux sur le chaos économique et logistique qui résulterait d’une sortie difficile du plus grand bloc commercial du monde. monde.

“Notre objectif à HMRA est de nous assurer que quel que soit le résultat, quel que soit le traitement, les médicaments, les dispositifs médicaux et les vaccins atteignent tout le monde dans toutes les régions du pays de la même manière sans aucune interruption”, a déclaré Raine.

Le défi logistique du vaccin contre le coronavirus

Les premières doses de vaccin seraient arrivées au Royaume-Uni jeudi soir, transportées par une flotte de camions non marqués via l’Eurotunnel de Belgique vers des installations de stockage non divulguées en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. , selon ITV, affilié à CNN News.

L’annonce par le gouvernement britannique de son approbation un jour plus tôt a été suivie d’une confusion sur qui recevrait le vaccin en premier et comment il pourrait être administré en toute sécurité, compte tenu des contraintes logistiques.

Le vaccin doit être conservé à moins 70 degrés Celsius, une température uniquement possible dans des congélateurs spéciaux. Une fois sorti du congélateur, les doses doivent être conservées au réfrigérateur et utilisées dans les 5 jours, comme autorisé par la MHRA. Les lots ne peuvent être déplacés et reconditionnés qu’en petites quantités, un nombre limité de fois et dans des conditions strictes. Une fois qu’un flacon est dilué pour injection, il ne peut pas être transporté et doit être utilisé dans les six heures ou jeté.

Le premier à recevoir le vaccin

Le Comité mixte britannique sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a recommandé de vacciner d’abord les résidents des maisons de soins infirmiers et leur personnel. Ensuite, les personnes de plus de 80 ans, ainsi que les agents de santé.

Mais les défis liés à la livraison du vaccin aux résidents des maisons de soins infirmiers signifient que les travailleurs de la santé prévoient maintenant de le donner en premier aux personnes de plus de 80 ans qui sont sur le point de sortir de l’hôpital ou qui se rendent à l’hôpital si Ce sont des patients externes.

“Les hôpitaux commenceront également à inviter les personnes de plus de 80 ans à se faire vacciner et à travailler avec les prestataires de soins à domicile pour réserver leur personnel dans les cliniques de vaccination”, a déclaré dimanche un communiqué du National Health Service d’Angleterre. “Toutes les citations qui ne sont pas utilisées pour ces groupes seront utilisées pour les travailleurs de la santé qui sont plus à risque de maladie grave due au covid.”

Raine a déclaré à la BBC que le moment exact pouvait être “variable”, mais qu’il s’attendait à ce que le vaccin atteigne les maisons de retraite “définitivement dans les deux prochaines semaines”.

Le ministère de la Santé d’Irlande du Nord a déclaré vendredi qu’un premier envoi de près de 25 000 doses était arrivé, ouvrant la voie à “le démarrage des vaccins au début de la semaine prochaine, à commencer par les équipes de vaccination”.

L’Écosse recevra 65 000 doses du vaccin Pfizer / BioNTech à partir du lot initial de 800 000 doses distribuées au Royaume-Uni, a déclaré dimanche le secrétaire d’État écossais Alister Jack dans un éditorial pour The Mail.

Il a ajouté que les forces armées étaient impliquées dans la planification et la logistique du programme de vaccination.

La secrétaire à la Santé de l’Écosse, Jeane Freeman, a déclaré que ceux qui administreraient les vaccins seraient les premiers à les recevoir, suivis des résidents et du personnel des maisons de soins infirmiers, puis de toutes les personnes âgées de 80 ans et plus, et des travailleurs sociaux et des maisons de retraite. santé de première ligne.

Il a reconnu les défis liés au transport du vaccin vers les maisons de soins infirmiers et les résidences individuelles, mais a ajouté: «Malgré toutes les difficultés qui nous attendent, cela devrait nous donner à tous un réel espoir que la fin de la pandémie est proche. vue”.

Les excuses de Fauci pour ses commentaires sur le vaccin Pfizer / BioNTech

D’autres pays ne sont pas à la traîne du Royaume-Uni lorsqu’il s’agit de prendre une décision sur l’approbation du vaccin contre le coronavirus.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a prévu une réunion de son comité consultatif sur les vaccins le 10 décembre pour discuter de la demande d’autorisation d’urgence de Pfizer / BioNTech. Ils se réuniront à nouveau le 17 décembre pour examiner la demande de vaccin candidat de Moderna.

Le Dr Anthony Fauci, le principal expert américain en maladies infectieuses, s’est excusé jeudi après avoir suggéré un jour plus tôt que les régulateurs britanniques n’avaient pas examiné les données sur le vaccin Pfizer / BioNTech aussi attentivement que leurs homologues. Les Américains.

La nouvelle de l’approbation du vaccin Pfizer / BioNTech a été accueillie par de nombreux Britanniques comme un rayon de lumière à la fin d’une année sombre.

On espère que l’approbation britannique de Moderna et du vaccin candidat développé par la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca et l’Université d’Oxford suivra bientôt.

Mais les quatre médecins en chef du Royaume-Uni ont averti dans une lettre que cet hiver serait encore “particulièrement difficile” et que les gens ne devraient pas baisser leur garde contre le virus.

«Bien que la très bonne nouvelle concernant les vaccins signifie que nous pouvons envisager 2021 avec plus d’optimisme, le déploiement du vaccin n’aura qu’un impact marginal sur la réduction du nombre de personnes entrant dans les services de santé avec covid au cours des trois prochains mois. Ils ont dit.

La Russie commence la vaccination de masse

Pendant ce temps, les centres de vaccination de Moscou ont commencé à distribuer samedi le vaccin russe contre le covid, Spoutnik V, initialement à des groupes tels que des enseignants, des professionnels de la santé et des agents des services municipaux.

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné à partir de cette semaine de commencer une vaccination à grande échelle avec Spoutnik V dans tout le pays.

La Russie est devenue le premier pays au monde à approuver son vaccin contre le coronavirus en août, autorisant le traitement à usage public avant même la réalisation d’essais cruciaux de phase 3, qui sont toujours en cours. Cette décision a attiré les critiques des cercles scientifiques.

«La vaccination civile a commencé aujourd’hui à 70 points à Moscou. Nous travaillons de 8 heures à 20 heures, sept jours sur sept », a déclaré samedi à CNN Natalya Nikolaevna Kuzenkova, médecin en chef de l’hôpital 68 de Moscou.

Kuzenkova a ignoré les questions sur la sécurité des vaccins. «S’il y a une question entre tomber malade ou recevoir un vaccin… c’est une maladie très dangereuse qui entraîne des conséquences assez graves. La réponse est donc évidente ici », a-t-il déclaré.

«Le vaccin a été officiellement enregistré. Deux étapes d’essais cliniques sont passées et nous terminons maintenant la troisième étape. Par conséquent, dans le contexte d’une pandémie, dans ces conditions, cela ne contredit aucune norme réglementaire », a-t-il déclaré.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que la participation précoce était enthousiaste, affirmant que plus de 5 000 personnes s’étaient inscrites pour la vaccination au cours des cinq premières heures.

L’une des personnes qui s’est fait vacciner samedi a déclaré à CNN qu ‘”à ce stade”, il n’avait pas peur de se faire vacciner avant la fin des essais.

Eh bien, bien sûr, il y a des préoccupations. Mais j’essaie de ne pas y penser », a déclaré la femme, qui travaille comme administratrice à l’hôpital et s’est identifiée uniquement comme Nadezhda. «Je voulais obtenir une immunité contre la nouvelle infection à covid-19. Protégez-moi et ma famille. Pour ne pas tomber malade, ne pas avoir de complications, ne pas infecter mes proches.

Le ministre de la Santé, Mikhail Murashko, a déclaré la semaine dernière que plus de 100 000 citoyens russes avaient déjà reçu le vaccin Spoutnik V.

Les responsables disent qu’il y a suffisamment de doses pour plus de 2 millions de personnes en Russie, qui compte environ 145 millions d’habitants.

– Sharon Braithwaite, Amy Cassidy, Zamira Rahim et Mary Ilyushina de CNN ont contribué à ce rapport.