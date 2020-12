COVID-19 :

Le ministre de la Santé du Salvador, Francisco Alabí, n’a pas voulu avancer la date probable de l’arrivée des vaccins contre le COVID-19

Noël peut avoir différentes significations pour les gens; pour certains, ce sont des fêtes, pour d’autres, cela signifie prendre soin des autres. Merci de prendre soin de nous!

Joyeux Noël! pic.twitter.com/sEkmP8jcAe – Francisco Alabi (@FranAlabi) 25 décembre 2020

“Tout est fait pour avoir la logistique et le protocole pour pouvoir mettre en œuvre la vaccination” et que “cela arrive rapidement”, a déclaré Alabí.

Le fonctionnaire a ajouté qu’il ne pouvait pas donner plus d’informations pour le accords de confidentialité avec des sociétés pharmaceutiques et a réaffirmé que sera gratuit, volontaire et universel.

Le sauveur enregistre un total de 44 mille 619 personnes infectées, dont mille 289 sont décédées et 39 mille 989 se sont rétablies, tandis que 3 mille 341 cas restent «actifs».

Louange a averti, le 20 décembre, que le pays est sur le point de répéter les moments “les plus critiques” de la pandémie coronavirus, qui pourrait provoquer un «Deuxième vague» d’infections au début de 2021.

Les soins d’urgence la veille de Noël et à Noël sont réduits de 24% au Salvador

La soin d’urgence pendant la Bonne nuit et Noël dans Le sauveur Il a été réduit d’environ 24% par rapport à 2019, ont rapporté ce vendredi les autorités du pays d’Amérique centrale.

Les soins prodigués sont passés de 163 en 2019 à 124 aujourd’hui, y compris le nombre de morts, de blessés et d’accidents de la circulation.

Le nombre de Salvadoriens tués depuis le matin du 24 décembre s’élevait à 4, alors qu’à la même date en 2019 il y en avait 6.

Les blessé est passé de 68 à 45 et accidents sur les routes de 75 à 67, dont les principales causes étaient «vitesse inappropriée, distraction du conducteur, invasion de voie, non-respect du panneau de priorité et conduite en état d’ébriété“.

“Ce résultat est le produit du travail interinstitutionnel mené par 100 000 membres de 14 institutions du système national de protection civile, en plus de l’attitude et de la bonne volonté adoptées par la population”, ont indiqué les autorités.

Ils ont également souligné que pendant la Bonne nuit aucun cas d’enfants et d’adolescents brûlés par l’utilisation de poudre à canon n’a été enregistré.

Cependant, avant les 24 et 25 décembre, 25 personnes ont été brûlées, dont 11 mineurs.

