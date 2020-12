COVID-19 : Florentino Domínguez Ordóñez. Photo de @septlaxcala

Florentino Domínguez Ordóñez, Secrétaire de l’éducation publique de Tlaxcala, décédés pour COVID-19[feminine.

C’était le gouverneur de Tlaxcala lui-même, Marco Antonio Mena, qui a publié la nouvelle tôt ce dimanche.

Dans les réseaux sociaux, il a assuré que l’héritage politique et en faveur de l’enseignement de Domínguez Ordóñez aura lieu dans l’histoire de l’État.

Avec un profond regret, je regrette de vous annoncer la mort de mon ami Florentino Domínguez Ordóñez, secrétaire à l’éducation publique de @GobTlaxcala. Son héritage politique et en faveur de la profession enseignante s’inscrira dans l’histoire de Tlaxcala. Mes condoléances à sa femme Gaby, son [email protected] et parents.

La Secrétariat de l’éducation publique de Tlaxcala Il a également regretté la mort de son propriétaire, Florentino Domínguez, connu parmi ses amis sous le nom de «El Profe».

Domínguez Ordóñez a passé plus d’un mois à l’hôpital après avoir été testé positif au COVID-19.

Le gouverneur de Tlaxcala a également signalé la mort de l’ingénieur Alberto Amador, de la même manière en raison de complications dérivées du COVID-19.

Je suis profondément désolé de vous annoncer le décès de mon cher ami Alberto Amador, un homme brillant et un fonctionnaire exemplaire. Eng. Amador avait des complications dérivées de # COVID19mx. On s’en souviendra avec gratitude et admiration. Mes condoléances à sa femme Belinda et [email protected]

– Marco Mena (@MarcoAMena) 27 décembre 2020