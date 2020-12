COVID-19 :

Mark Meadows ordonne l’approbation du vaccin Pfizer et BioNTech 0:34

. – Le secrétaire général de la Maison Blanche, Mark Meadows, a déclaré au commissaire de la Food and Drug Administration (FDA), le Dr Stephen Hahn, qu’il devrait accorder une autorisation d’utilisation d’urgence pour le vaccin. contre le coronavirus de Pfizer et BioNTech d’ici la fin de vendredi et qu’il devrait autrement démissionner, ont déclaré à CNN un responsable de l’administration et une source proche de la situation.

Une autre personne familière avec le dossier, qui a également confirmé la demande d’homologation du vaccin avant sa fin vendredi, a déclaré que le président Donald Trump parlait du chef de la FDA depuis le début du Royaume-Uni. obtenez le vaccin plus tôt cette semaine.

Les deux hommes se sont entretenus par téléphone vendredi matin. Un responsable de la Maison Blanche a déclaré qu’ils ne commentaient pas les conversations privées, mais que le chef “demandait régulièrement des mises à jour sur les progrès vers un vaccin”.

La réaction du commissaire de la FDA à la nouvelle

Hahn a rapidement réfuté la description de la conversation, qui a été rapportée pour la première fois par le Washington Post. La nouvelle est susceptible de soulever d’autres questions sur la mesure dans laquelle les intérêts politiques de l’administration Trump sont impliqués dans le processus d’homologation des vaccins, et pourrait saper la confiance du public dans les efforts pour l’obtenir.

Les conseillers en vaccins de la FDA ont voté jeudi pour recommander à l’agence d’accorder une autorisation pour l’utilisation d’urgence du vaccin, avec une autorisation imminente attendue.

Il s’agit d’une fausse représentation de l’appel téléphonique avec le secrétaire de la Maison Blanche. La FDA a été encouragée à continuer à travailler rapidement sur la demande de Pfizer-BioNTech (pour une autorisation d’utilisation d’urgence) », a déclaré Hahn dans un communiqué vendredi après-midi. “La FDA s’est engagée à délivrer cette autorisation rapidement, comme nous l’avons noté dans notre déclaration de ce matin”, a-t-il ajouté.

Quelles conséquences le rapport pourrait-il avoir?

Un responsable de la Maison Blanche familier avec la conversation entre Meadows et Hahn a déclaré qu’il était douteux que le commissaire de la FDA soit effectivement renvoyé. L’avertissement brutal du secrétaire général de démissionner si l’autorisation d’utilisation d’urgence de Pfizer n’est pas accordée plus tôt vendredi était un signe plus important de la frustration du président, a déclaré cette personne.

Les experts en santé publique craignent depuis longtemps que les responsables de la Maison Blanche exercent une pression indue sur le processus d’autorisation et, à leur tour, compromettent la confiance du public dans le vaccin, a déclaré à CNN une source proche du groupe de travail sur le vaccin. Coronavirus de la Maison Blanche.

La confiance, un défi pour le vaccin covid-19 2:39

Cette source a déclaré que l’on ne sait pas pourquoi Meadows ferait une telle menace lorsque le processus est si avancé et que l’autorisation du vaccin est attendue à tout moment. La personne a ajouté que l’autorisation pourrait arriver à la fin de vendredi.

Le Dr Moncef Slaoui, chef des travaux du gouvernement américain pour développer un vaccin COVID-19, a déclaré vendredi à Jake Tapper de CNN sur “The Lead” qu’il était préoccupé par l’effet potentiel des rapports qui pourraient saper confiance dans la sécurité du vaccin.

“Oui, je pense qu’il y a une opportunité pour les gens de voir une pression excessive si l’histoire est correcte”, a-t-il dit, tout en défendant le processus d’autorisation de la FDA. Il l’a décrit comme «un examen efficace, transparent, complet et approfondi».

Trump critique la FDA; Biden demande la confiance dans le vaccin

Trump est devenu impatient avec le processus d’autorisation ces dernières semaines. Une personne familière avec les idées du président a déclaré à CNN que Trump voulait obtenir autant de vaccins que possible avant de quitter ses fonctions.

Vendredi, il a qualifié la FDA de «grosse, vieille et lente tortue».

“Sortez les putains de coups MAINTENANT, Dr Hahn @SteveFDA”, a tweeté Trump. “Arrêtez de jouer à des jeux et commencez à sauver des vies !!!”

Le président élu Joe Biden, s’exprimant vendredi après-midi lors d’un événement annonçant d’autres élus aux postes de direction de son administration, n’a pas répondu à la nouvelle de la demande de Meadows à Hahn. Cependant, il a exhorté le public à faire confiance au vaccin et a exprimé sa gratitude “aux scientifiques et aux experts publics qui ont évalué son innocuité et son efficacité, à l’abri de toute influence politique”.

“Je veux faire comprendre au public qu’il doit avoir confiance en cela, il n’y a aucune influence politique”, a déclaré Biden. «Ce sont des scientifiques de premier ordre qui prennent le temps d’analyser tous les éléments à analyser. L’intégrité scientifique nous a amenés à ce point », a-t-il ajouté.

Caroline Kelly de CNN a contribué à ce rapport.