COVID-19 :

La crise des coronavirus a porté un coup sans précédent au marché automobile espagnol, qui accumule une baisse des inscriptions de 37% jusqu’en octobre. Cependant, le secteur n’anticipe pas de reprise de la demande et prévient que les niveaux de ventes de voitures avant la pandémie ne seront pas atteints en 2021, malgré le fait que l’outil de demande d’aides d’État l’achat de véhicules, mieux connu sous le nom de Plan Renove.

Cela a été expliqué par des sources du secteur lors de conversations avec ce journal: «La forte baisse de la demande ces derniers mois a provoqué le démantèlement des anticipations de reprise, qui se profilaient en juillet, alourdies par l’impact du second vague en Europe, donc en 2021 il ne reviendra pas aux niveaux de vente de 2019 avec 1 258 260 unités livrées ».

Le secteur s’attend à ce que les immatriculations de véhicules clôturent l’année avec 800000 unités, ce qui se traduit par une baisse de 35% en raison de l’impact de la crise des coronavirus. Cependant, ils soulignent que “l’établissement de prévisions est actuellement compliqué, en raison de la révision continue des estimations de l’économie”.

«La situation de crise va s’étendre jusqu’en 2021 et si nous ne voulons pas que le secteur et ses emplois baissent encore plus, il faudra maintenir le soutien, car l’effondrement des inscriptions pourrait être encore pire», préviennent-ils. De plus, ils préviennent qu’il est en jeu 10% du produit intérieur brut (PIB) à l’échelle nationale et deux millions d’emplois.

Le plan Renove fonctionne-t-il?

De plus, ils expliquent que “l’annonce du plan Renove a eu un effet d’entraînement qui a permis de réactiver la demande dans les premiers mois, mais, comme on le craignait, cela a eu un effet mirage”. Plus précisément, octobre a enregistré la plus forte baisse de la demande depuis que l’exécutif a annoncé en juin un plan équipé de 3750 millions d’euros faire face à l’impact de la pandémie.

Les inscriptions enregistrent une baisse de 21% pour atteindre un volume de 74228 unités au neuvième mois de l’année, malgré le lancement du site Internet de demande d’aides d’État pour les voitures le 20 octobre. Cependant, la sanction infligée au secteur automobile espagnol s’intensifie dans le cumul de l’année, qui prolonge sa baisse à 37% entre les mois de janvier et octobre -jusqu’à 669 662 unités-, selon les données des associations patronales du secteur. Un chiffre qui place l’Espagne au dernier rang de l’Europe, loin de la baisse de 26% que le marché français a enregistrée, portée par les subventions automobiles d’Emmanuel Macron.

Un effondrement qui n’a pas réussi à arrêter le Plan Renove, qui est en passe d’être une nouvelle tromperie du gouvernement de Pedro SanchezDepuis, après le lancement de l’application logicielle de demande de subvention avec des mois de retard, le site Web pour l’octroi direct des subventions fonctionne avec des difficultés. Un problème qui s’ajoute au fait qu’une fois la demande entièrement traitée, l’exécutif donne jusqu’à six mois supplémentaires pour approuver et octroyer l’aide.

«Le retard dans le démarrage de l’outil pour demander l’aide du Renove, qui a été ouvert le 20 octobre, a fait, d’une certaine manière, diluer son caractère incitatif dans un contexte d’incertitude économique dérivée de la deuxième vague issue de la crise des coronavirus », préviennent des sources de l’industrie lors de conversations avec ce journal.

Un nouveau ballast pour la voiture

Un fardeau qui s’ajoute à l’augmentation généralisée de la taxe d’immatriculation qui entrera en vigueur le 1er janvier à la fin de la prolongation qui minimisait jusqu’à fin 2020 l’impact des nouveaux niveaux de polluants et d’émissions de CO2 ordonnés par le Commission européenne (CE), mieux connue sous le nom de WLTP. Concrètement, le prix des véhicules neufs augmentera entre 600 et 1 000 euros.

Face à ce scénario, le secteur a montré sa «plus grande préoccupation» sur les évolutions de début d’année et l’impact que cela peut avoir sur les prix des voitures. Cependant, ils assurent qu’ils travaillent à neutraliser l’impact de la taxe sur le consommateur et demandent à l’exécutif de Pedro Sánchez des mesures similaires à celles de la France ou du Portugal, où ils ont déjà résolu le problème.