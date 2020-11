COVID-19 :

La Institut de la Fondation pour le développement et l’intégration de la santé (IDIS) -qui rassemble les entreprises du secteur privé de la santé- a présenté ce mardi le ‘Manifeste pour une meilleure santé’, dans lequel il lance un “appel aux administrations pour alléger les déficits actuels et parvenir à un système de santé viable à l’avenir” dans le but pour faire face à la deuxième vague.

Plus précisément, la Fondation IDIS a lancé une pétition sur Change.org adressée au ministère de la Santé – Le portefeuille de Salvador Illa – dans le but de montrer son engagement pour de meilleurs soins de santé qui utilisent toutes les ressources disponibles, publiques et privées, et résolvent les problèmes que le système de santé afflige.

Une assistance de qualité centrée sur le patient ou un accompagnement des professionnels du secteur sont quelques-uns des dix principes de ce manifeste, auxquels vous avez eu accès OKDIARY, dont l’application permettrait de pallier les déficits actuels et de parvenir à l’avenir à un système de santé viable.

Assistance qualité

Il faut miser sur la continuité des soins au sein d’un système orienté vers besoins des patients avec la participation de professionnels, où la coordination et l’approche des problèmes urgents (listes d’attente, adaptation aux maladies chroniques complexes) sont la clé. En outre, la création d’une agence de santé publique et d’un plan de lutte contre l’épidémie de pandémie est nécessaire.

Focalisé sur le patient

Il est essentiel d’avoir la participation des patients et de leurs représentants à tous les niveaux et de mesurer leur expérience. Et répondre à la demande sociale en facilitant l’accès aux données du dossier médical électronique appartenant au patient, en facilitant la mise en œuvre du outils numériques à tous les niveaux.

Avec les professionnels

Les professionnels de la santé sont le meilleur atout du système et il est donc important de prendre soin de leur conditions de travail favoriser l’amélioration des rôles et la professionnalisation, la reconnaissance des réalisations, des buts et des objectifs atteints.

Collaboratif

Elle doit avoir tous les agents du secteur: administrations, patients et leurs associations, professionnels, sociétés scientifiques, entreprises et institutions, en la construction d’un modèle de santé et de santé sociale viable et durable. Un système public renforcé et un système privé collaboratif.

Équitable

Il est essentiel que l’accès à tests diagnostiques, les traitements et thérapies sont dispensés dans des conditions d’équité quel que soit le territoire dans lequel la résidence est implantée: que le financement public garantit la couverture du portefeuille de services dans toutes les communautés autonomes.

Efficace

Les organisations de santé doivent avoir capacité de gestion stratégique, économique et personnel, de telle sorte que l’effort et l’atteinte des objectifs et des résultats, et donc l’efficacité, soient reconnus.

Réformiste et innovant

Le système de santé doit être ouvert aux plans et aux réformes fondés sur une recherche et une innovation responsables. Promouvoir des réseaux de santé qui intègrent les différents professionnels, sanitaires, sociaux et socio-sanitaire, avec l’hôpital comme centre de haute intensité technologique.

Numérisé et technologique

La transformation numérique n’est pas une option, c’est une obligation. Il est nécessaire de mettre en œuvre un plan de mise à jour du parc technologique et des plans stratégiques établis à la fois dans le technologies de l’information et de la communication (TIC) comme dans la médecine de précision personnalisée.

Transparent

Une communication ouverte et transparente ajoute de la valeur. Il est nécessaire de créer un Agence d’information, d’évaluation et de qualité avec la participation de tous les acteurs impliqués et de pouvoir mesurer et comparer les résultats sanitaires, sociaux et sanitaires, afin de s’améliorer.

Suffisamment financé

Un financement adéquat du système public est essentiel, en ligne avec les pays les plus avancés du Union européenne (UE), répondant aux besoins croissants des soins primaires et spécialisés et des soins sociaux et de santé, en renforçant le fonds de cohésion interterritoriale.