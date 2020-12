COVID-19 :

Les premiers vaccins anti-coronavirus de Pfizer sont arrivés en Espagne pour tenter de mettre fin à la pandémie. Mais il n’y a toujours pas de solution contre le séparatisme identitaire et exclu catalan, qui a une fois de plus montré son suprémacisme avant l’arrivée de ces vaccins en Catalogne. Preuve en est les messages que certains ont laissés sur les réseaux sociaux et qui sont synthétisés en ceci: «La première personne vaccinée en Catalogne n’est ni catalane ni ne parle catalan. Appelez-moi raciste et xénophobe, mais en tant que pays, nous devons nous y prendre.

C’est le tweet qu’Andreu Monrós (@AndreuMonros sur Twitter) a publié pour montrer son désaccord avec le fait que la première personne vaccinée en Catalogne était une personne non née dans la région. Josefa Perez, originaire d’Orense et âgé de 89 ans, a été la première personne à être vaccinée contre Covid-19. Il est situé dans la maison de retraite Llarga Laia González, située à Hospitalet de Llobregat (Barcelone).

Tweet supprimé d’Andreu Monrós.

Monrós a critiqué le fait que Josefa Pérez ait été vaccinée pour ne pas être «ni catalane» et pour «ne pas parler catalan». Face à l’avalanche de critiques, ce séparatiste a choisi de supprimer ce tweet. «J’ai supprimé le tweet Discord. Lâcheté? Il y aura ceux qui diront oui, mais j’avoue que cela pourrait prêter à confusion sur ce que je voulais vraiment exprimer », a-t-il expliqué pour justifier l’élimination du message suprémaciste. Il a également accusé ses détracteurs de “manque de compréhension en lecture”.

J’ai esborrat la piulada de la discorde. Covardia? Salut haurà qui dira oui, mais j’avoue que cela pourrait prêter à confusion sur ce que je voulais vraiment exprimer. – Andreu Monrós (@AndreuMonros) 27 décembre 2020

«Vous pouvez voir qu’il y a pas mal de gens ici qui ne se trompent jamais. Je les félicite! Mais je ne suis pas comme eux, et quand je me trompe, je sais comment rectifier et m’excuser », a-t-il également noté dans un tweet ultérieur.

C’est veu qu’ici il y a assez de gens qui ne se trompent pas. Félicitations Els! Mais je ne sais pas comment faire, je sais comment y remédier et demander des excuses. – Andreu Monrós (@AndreuMonros) 27 décembre 2020

“Ça me rend très triste”

Mais ce n’était pas le seul message suprémaciste catalan que l’on pouvait voir sur les réseaux sociaux après la vaccination de la première personne en Catalogne contre le coronavirus. «Appelez-moi identitaire ou nationaliste, je suis, mais la première vaccinée en Catalogne s’appelle Josefa Pérez, et que sur la porte de la résidence dites Joyeux Noël, me rend triste, beaucoup. À la fois le fait lui-même, et parce que c’est notre gouvernement qui contrôle les détails », a déclaré un autre séparatiste.

Un autre tweet de la suprématie catalane.

«Était-ce si difficile en Catalogne de vacciner d’abord une femme ou un homme qui conversation avec les médias en catalan? Si Josefa avait été vaccinée quelques minutes plus tard, rien ne se passerait non plus. Maintenant, vous pouvez m’appeler raciste », a déclaré un autre indépendantiste qui, peu de temps après, a également supprimé le message.

Le tweet supprimé.

D’autres se sont également plaints que dans la maison de retraite où loge Josefa Pérez, ils félicitent Noël en espagnol et non en catalan: «Avez-vous remarqué la peinture murale dans la résidence PUBLIQUE des hôpitaux? Mettez Joyeux Noël!». Ce tweet a également été supprimé par la suite.

Le tweet supprimé.

Le coronavirus a fait plus de 75 000 morts en Espagne et plus de 1 800 000 infectés à ce jour. En Catalogne, il a laissé plus de 300 000 cas et plus de 16 000 décès. Mais le séparatisme catalan radical ne se soucie que du fait que les premiers vaccinés de la région soient nés sur leur terre ou qu’ils parlent le catalan au lieu de l’espagnol.

Rejet sur Twitter

Ces échantillons de suprémacisme catalan ont été fortement rejetés sur Twitter car la nouvelle importante est que les premiers vaccins contre le coronavirus arrivent dans leur pays.

Les xénophobes de l’indépendance catalane sont en colère parce que les premiers Catalans vaccinés:

-Son nom est Josefa Pérez.

-Il parle espagnol.

-Dans sa résidence il dit “Joyeux Noël” au lieu de “Bon Nadal”

N’y a-t-il pas de vaccin pour cela? pic.twitter.com/JIV5WYnb8L – Kumy Barcelona 🇪🇸🖤 (@tabarniaBCN) 27 décembre 2020

Vaccination: en Catalogne, un certificat de pureté du sang sera exigé. pic.twitter.com/uP59sS2oAS – Jorge Calero 🖤 (@ JorgeCalero1) 27 décembre 2020

Le racisme catalan attaque la pauvre Josefa Pérez, 89 ans, voisine de L’Hospitalet, parce qu’elle est galicienne et ne parle pas catalan. Telle est la réalité qui existe en Catalogne. pic.twitter.com/IUyc6OHiSC – cesar Alcala (@ alcalacesar1965) 27 décembre 2020

Le suprémacisme séparatiste catalan n’a pas de limites. Andreu Monrós attrape le flegme espagnol et assure que “la première personne vaccinée (Josefa Pérez, 89 ans) n’est ni catalane ni ne parle catalan”. Et il ajoute que «la Catalogne est un pays qui devrait vous faire regarder». Tissu!!! pic.twitter.com/xoSM4LgdLH – ERIK ENCINAS ORTEGA (@ ERIKEO5555) 27 décembre 2020

Lazis outré

Le premier vaccin en Catalogne a été mis à Hospitalet (plein de “xarnegos”, un galicien qui ne parle pas catalan et aussi, et le plus fort !! A LA PORTE PONIA JOYEUX NOËL !!

Comme c’est dur pour eux pic.twitter.com/bBD52gfOiV – JC (@ JOCO56) 27 décembre 2020