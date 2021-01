COVID-19 :

Le sérum hyperimmun d’origine équine produit en Argentine achève la phase d’études et démontre son efficacité dans les cas sévères de COVID-19

Il sérum hyperimmun d’origine équine produit en Argentine a terminé sa dernière phase d’études cliniques et a «démontré l’efficacité et la sécurité» en cas graves de COVID-19, selon un communiqué publié lundi par le gouvernement.

Ce sérum, qui commencera à être distribué cette semaine dans tout le pays, “est une immunothérapie à base d’anticorps polyclonaux équins, dont la capacité neutralisante du virus SRAS-CoV-2 le bloque et empêche sa propagation”, et qui aussi “a l’avantage qu’ils peuvent être produits rapidement et à grande échelle ».

Les résultats de l’étude clinique, à la suite de la Administration nationale des médicaments, des aliments et des technologies médicales (ANMAT) a approuvé son utilisation le 22 décembre, a montré des résultats positifs dans la réduction de la mortalité (45%), la diminution du nombre de jours requis pour les soins intensifs (24%) et le moindre besoin d’utilisation de respirateurs (36 pourcent).

L’étude a évalué le Sécurité et efficacité du médicament chez 242 patients adultes (18 à 79 ans) atteints d’une maladie modérée à sévère causée par une infection du SRAS-CoV-2, confirmé par PCR, dans les dix jours suivant l’apparition des symptômes et nécessitant une hospitalisation.

Président Alberto Fernandez a visité aujourd’hui les installations de la société de biotechnologie Immunova, sur le campus du Université nationale de San Martín, qui a développé le sérum avec d’autres centres scientifiques publics et privés, qui sera distribué dans les hôpitaux, les cliniques et les sanatoriums, et a exprimé sa «fierté» des résultats obtenus.

La production de sérum est issue d’une commune publique-privée dirigée par le laboratoire Immunova, le Institut biologique argentin (BIOL) et la Administration nationale des laboratoires et instituts de santé Dr Carlos G. Malbrán.

Le projet sérum hyperimmun était l’une des 84 initiatives sélectionnées par le gouvernement pour la co-participation, pour un financement équivalent à 100000 dollars, et en 10 mois, il a été possible d’empêcher l’entrée de la coronavirus aux cellules dans les tests de laboratoire.

