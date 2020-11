COVID-19 :

Le journal de Antonio Maestre, La Marea, un “expert” a été inventé pour s’assurer que les manifestations de masse de 8M n’avaient eu aucun impact sur la propagation de la pandémie de coronavirus en Espagne.

Le rapport publié par La Marea était si incohérent et ses arguments si ridicules que personne ne voulait y apposer sa signature. Le reportage devant être couvert d’une certaine rigueur scientifique, le site d’Antonio Maestre l’a attribué à un “expert” fictif, Miguel Lacambra, qui a interagi pendant plusieurs jours avec les utilisateurs des réseaux sociaux à l’aide d’un faux profil Twitter avec une photo généré par ordinateur.

Antonio Maestre, qui a été l’un des “Vérificateurs” du site Web de Maldita qui se consacre à dénoncer les fausses nouvelles, a été celui qui a diffusé le plus activement le faux article sur le coronavirus sur les réseaux sociaux signé par «l’expert» inexistant Miguel Lacambra. Les principaux dirigeants de Podemos sont également devenus les défenseurs les plus actifs de «l’expert» inventé par l’équipe d’Antonio Maestre à La Marea.

«Miguel Lacambra est TT. Il a rédigé cet article expliquant avec des données publiques et avec des arguments très difficiles à réfuter que les manifestations et rassemblements politiques de 8M n’ont pas eu d’impact mesurable sur la propagation du coronavirus », a écrit le porte-parole de Podemos Pablo Echenique.

En plus de publier son article avec de fausses conclusions dans La Marea, «l’expert» inventé Miguel Lacambra a entretenu un dialogue intense avec Antonio Maestre sur les réseaux sociaux, toujours avec le même objectif: diffuser des données fausses et manipulées sur la pandémie coronavirus pour semer la confusion dans l’opinion publique. Même s’il suffit d’observer le graphique suivant publié par Maestre pour vérifier qu’en effet, les infections ont grimpé de façon exponentielle depuis 8M.

Il n’a pas fallu longtemps aux utilisateurs des réseaux sociaux pour découvrir que Miguel Lacambra n’existe pas, après avoir vérifié que la photo qu’il utilisait sur son profil Twitter et LinkedIn était également fausse.

Des dirigeants de Podemos et des personnages de télévision tels que Quique Peinado avaient été chargés de promouvoir le compte de l’inexistant Miguel Lacambra sur Twitter, qui comptait plus de 15 000 abonnés. Dans son profil Linkedin, Lacambra prétendait être un ancien journaliste de RNE et de l’agence . qui était devenu sans emploi.

Lorsque le scandale a éclaté, le site Web d’Antonio Maestre a été contraint de publier une longue clarification dans laquelle il assurait que Miguel Lacambra était un “hétéronyme” utilisé pour “préserver l’identité et la confidentialité»De l’auteur actuel de l’article.

Mais Antonio Maestre lui-même a réagi de manière beaucoup plus furieuse lorsque la tromperie a été découverte: «Vous êtes de la populace. Motherfuckers de la pire condition. Tout le monde ne peut pas montrer son visage comme les autres sans se blesser au travail. La campagne pour harceler un type anonyme qui a publié une analyse sur 8M montre le genre de salauds qui se trouvent ici », a-t-il écrit dans un message Twitter qu’il a supprimé peu de temps après.

Et puis il a menacé d’intenter une action en justice contre quiconque l’identifierait avec le fantomatique «Miguel Lacambra». Pablo Echenique a également tenté de justifier la tromperie avec le message suivant: «Les comptes d’extrême droite sont en colère parce qu’ils ne peuvent réfuter l’argument de l’article et que cela les empêche de continuer à attaquer les femmes. Oh mon Dieu! Miguel Lacambra est un pseudonyme! »

Le 28 mars, le journal El País a finalement publié un article dans lequel un ingénieur asturien de 29 ans, Diego Álvarez Miguel, affirmait être Miguel Lacambra: «Je mets un visage fait avec l’intelligence artificielle parce que cela me paraissait drôle, pour quelqu’un qui n’est personne comme moi, qui ne prétendait être personne ».

Selon son témoignage, c’est Antonio Maestre lui-même qui l’a invité à écrire l’article qui, à partir de supposées données scientifiques, entendait montrer que les manifestations de 8M n’avaient pas contribué à la propagation de la pandémie de coronavirus en Espagne.

Le faux expert a ignoré dans son rapport des données aussi pertinentes que celle de presque tous les ministres qui ont dirigé la manifestation du 8M Madrid (à l’exception d’Isabel Celaá qui, très clairvoyante, s’est protégée avec des gants en nitrile), sont tombés malades du coronavirus quelques jours plus tard: le vice président Carmen Calvo, le ministre de l’Égalité Irene Montero et celle de la politique territoriale et de la fonction publique, Carolina Darias. Aussi la femme et la mère du président Pedro Sanchez, Begoña Gomez Oui Magdalena Pérez-Castejón.

Antonio Maestre a diffusé de nombreux canulars sur le coronavirus sur les réseaux sociaux, comme le message suivant: «C’est plus probable mourir écrasé parce que le masque pour vous protéger du mouvement du coronavirus et couvrir vos yeux que par le virus lui-même.

Message posté par Antonio Maestre le 25 février 2020.

Désormais, le gouvernement formé par le PSOE et Podemos a créé un Comité contre la désinformation à La Moncloa car, selon lui, l’une de ses priorités est de lutter contre les fausses nouvelles.