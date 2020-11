COVID-19 :

“Bien que la mobilité entre les régions soit limitée ou qu’il y ait un nouveau confinement en Espagne, je pense que des exceptions seront faites pour les athlètes professionnelsEh bien, il s’agit de travailler. Il y aura sûrement plus de contrôle et de couloirs pour le transport, mais les sports professionnels ne peuvent pas s’arrêter à cause du COVID. Ce serait un désastre pour l’économie et aussi pour la population ». Cela a été déclaré ce matin à l’Université CEU Cardenal Herrera Juan de Dios Crespo. L’avocat sportif, l’un des plus reconnus au monde pour sa procédure devant le TAS-CAS et sa performance dans l’affaire disciplinaire de Messi devant la commission d’appel de la FIFA, a participé aujourd’hui à la série de discussions liées au titre de Spécialiste de la direction et de la gestion des sports CEU avec une conférence sur le football et le COVID.

Tout au long de son intervention, l’avocat a analysé de nombreuses affaires juridiques dans le domaine du sport qui ont été influencées de manière décisive par la crise sanitaire, et a averti que ces nouvelles situations causées par le COVID se multiplieraient à l’avenir. “Nous sommes complètement inopérants et nous ne savons pas où nous en sommes, ni médicalement, ni sportif, ni réglementaire. Nous ne connaissons pas les règles. Il y en a, mais ils sont changeants», A-t-il assuré.

Il existe une dichotomie entre les règlements de la FIFA en période de COVID et les règles que chaque pays établit pour ses clubs sportifs À cet âge, ils peuvent entrer en collision. Par exemple, un club ne peut pas imposer, dans un premier temps, une réduction du salaire de ses joueurs, car le règlement de la FIFA prévient qu’il ne peut pas le faire unilatéralement, a-t-il expliqué.

D’autre part, avant l’avertissement que le FC Barcelone s’est lancé pour effectuer une suspension des paiements, Crespo considère qu’il ne l’exécutera pas, entre autres parce que il signe, à la fois dans l’équipe de football et dans l’équipe de basket, et vous pouvez penser “qu’ils ne sont pas si mal”, et parce que “ce serait très mal vu et affecterait son prestige auprès des futurs joueurs qui voudraient signer”.

L’une des conséquences du COVID dans le sport a aussi à voir avec le dopage et les Jeux Olympiques. «Supposons qu’un athlète ait été condamné en 2018 ou 2019. Il est évident qu’en 2020, ils ne peuvent pas concourir, mais maintenant, avec les Jeux Olympiques de 2021, les personnes sanctionnées pourront participer. Et nous allons voir beaucoup de gens qui ont été sanctionnés et maintenant ils pourront concourir en 2021 », a-t-il souligné.