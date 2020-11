COVID-19 :

L’Occident (ou plus précisément, qui n’est pas la Chine) commence à récolter les fruits de son ordre: confiez presque tout à quelques technologies des vaccins contre les coronavirus qui n’ont jamais été testés chez l’homme. Si, comme il semble, ils fonctionnent, nous serions confrontés à l’une des plus grandes avancées en vaccinologie de ces dernières décennies.

C’est ainsi que Carlos Martín Montañés, professeur de microbiologie à l’Université de Saragosse, le voit. Vous savez combien il est difficile d’avoir un vaccin prêt. Il en développe un nouveau pour la tuberculose depuis deux décennies et suit de près et étudie ce qui se passe avec le SRAS-CoV-2.

Suite à l’annonce du PDG de Pfizer, assurer une 90% d’efficacité de votre vaccin covid, Martín Montañés, bien que plein d’espoir, demande de la patience. C’est ici mesure dans des conditions idéalesAvec des volontaires, vous savez comment vous avez planifié l’étude, vous mesurez en laboratoire et, en plus, vous avez garanti la conservation au froid du vaccin… ». C’est ça l’efficacité.

Mais alors tu dois mesurer tout cela dans le monde réel, “S’il peut être transporté en toute sécurité (le vaccin Pfizer-BioNTech doit être conservé à -80 ° C), s’il fonctionne à long terme dans tous les groupes d’âge, etc.” Le temps dira s’il est efficace. Autant celui de Pfizer que n’importe quel autre.

Il sera également utile de connaître son efficacité: prévenir les infections (stérilisation); prévenir la maladie de covid; prévenir les covid sévères.

Pour l’instant, Moderna et Pfizer se sont avérés être des vaccins à ARN efficaces. Reste maintenant à voir s’ils sont efficaces dans le monde réel. Sa conservation est un défi.

En course, au sprint vont Pfizer et Moderna, aux USA avec une technologie presque identique. Il s’appelle ARN messager et, comme nous l’expliquons dans la vidéo, il consiste en bref injecter des instructions génétiques afin que nos propres cellules fabriquent, outre notre ADN, des morceaux de SRAS-CoV-2. Plus précisément, la protéine clé, la pointe, avec laquelle le coronavirus pénètre dans les cellules, pour les infecter.

Quelque chose qui n’a jamais été testé chez l’homme, mais qui semble montrer des résultats prometteurs partout où il est testé. L’OMS collecte 15 projets dans le monde, en différentes phases, basés sur l’ARN. Alors peut-être pouvons-nous nous attendre à des résultats similaires. En réalité, Moderna a tiré le pistolet de départ.

Une petite entreprise de biotechnologie du Massachusetts qui, dix jours seulement après le dévoilement du génome du SRAS-CoV-2, alors qu’elle n’avait toujours pas de nom, a dépoussiéré la technologie de l’ARN messager pour tenter sa chance.

Pfizer, Moderna et Janssen “utilisent des mutations pour stabiliser la protéine S (la pointe du virus) une fois synthétisée, elles utilisent des nanoparticules … mais nous n’avons pas de détails sur leurs différences ou leur composition, car elles seront brevetées”.

Bien sûr, il y a un risque qu’un jour la protéine S mute, change et que les vaccins ne fonctionnent plus aussi bien. Avons-nous mis tTous les œufs dans le même panier?

Les données provisoires de Pfizer suggèrent le panier correct. «Nous savons maintenant que c’est la bonne cible», a-t-il déclaré au portail spécialisé STAT Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Non seulement cette bonne nouvelle immédiate, c’est en fait positif sur ce qui sera mis en œuvre dans les mois à venir avec les autres vaccins.

Le sprint des autorisations d’urgence

Novembre et décembre seront les mois du sprint final des autorisations d’urgence. Cela, bien sûr, s’il n’y a pas de surprises en termes de sécurité.

Les quatre sociétés leaders dans le monde (occidental), Pfizer, Moderna, AstraZeneca-Oxford et Janssen-J & J commenceront à demander des vaccins basés sur la population à utiliser, en dehors de leurs essais de phase 3, pour des cas particuliers.

D’abord à l’agence fédérale américaine des médicaments, la FDA, et à l’agence européenne, l’EMA. Les laboratoires ne peuvent demander l’autorisation qu’après deux mois de suivi des participants. «Ces agences ils sont très durs dans leur évaluation, notamment en matière de sécurité », raconte Montañés à Newtral.es.

Une autre chose est l’efficacité. Le seuil de la FDA est bas. Et, de cette manière, Moderna et AstraZeneca ont considéré résultats d’efficacité juste au-dessus de 50% et 60%, selon leurs feuilles de route respectives.

“Ce vaccin [de Pfizer] il pourrait être plus efficace que ce que nous attendions de la première génération de vaccins Covid-19 », a déclaré Jeremy Farrar, directeur de l’ONG médicale Wellcome Trust, dans un communiqué.

Donc le cœur du problème est maintenant dans le Sécurité. En attendant que les résultats soient publiés dans une revue scientifique d’impact, revus par d’autres équipes indépendantes, nous ne savons toujours pas si le vaccin a principalement stoppé les cas bénins, ou s’il existe des preuves qu’il a prévenu des infections graves. Et dans tous les groupes d’âge.

Dans des déclarations sur RTVE, le ministre de la Santé Salvador Illa a assuré qu’il avait confiance en début mai, une «population pertinente» est vaccinée en Espagne. Il espère que cette semaine quelques contrats supplémentaires pourront être signés avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer et d’autres sociétés pour que les premières doses arrivent début 2021 et si “tout se passe très bien” d’ici fin 2020.

Le gouvernement estime que 20 millions de doses seront disponibles pour vacciner 10 millions de personnes par le biais du système national de santé. Les vaccins sont achetés de manière centralisée via l’Union européenne.

L’Europe a déjà signé des contrats définitifs avec trois sociétés pharmaceutiques: AstraZeneca (300 millions de doses), le français Sanofi-GSK (300 millions de doses supplémentaires) et Janssen (200 millions de doses). Outre Pfizer-BioNTech, les autorités communautaires sont en pourparlers avec CureVac (Allemagne) et Moderna.

Et la porcelaine?

“Ils ont été plus conservateur et classique et nous n’avons développé que de nouvelles technologies »résumé Martín Montañés. Deux de ses vaccins, en phase 3 et avec une autorisation d’urgence, sont fabriqués «à vie».

Échantillons d’un candidat vaccin pour les tests sur l’homme en Chine | CanSino

Autrement dit, avec virus inactivés. “C’est plus risqué à produire, car vous manipulez des virus vivants pour lesquels vous avez besoin d’un laboratoire de biosécurité cellulaire, mais ensuite ils sont inactivés, comme cela a toujours été fait pour la polio, depuis les années 1930, avec le même adjuvant”, explique le vaccinologue.

En ce sens, ils se sont beaucoup plus accélérés, «mais nous n’avons pas beaucoup de données. En Occident, il aurait été important d’avoir cette approche », conclut le chercheur.