COVID-19 :

De la glace sèche en quantité suffisante pour que le vaccin puisse voyager à la bonne température: moins de 70 degrés Celsius.

Dès le début de ce dimanche, les travailleurs de l’usine Pfizer du Michigan ont commencé à emballer les premières doses du vaccin qui seront distribuées dans tout le pays.

La seule pause de la journée était pour applaudir lorsque le premier des trois camions était prêt, avec des milliers de doses à l’intérieur. Il s’agit du plus grand effort de vaccination de l’histoire américaine, à une vitesse sans précédent.

Le Dr José González Zamora, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Miami, assure: «Cela aurait pu être de la science-fiction il y a quelques années. Les temps ont été réduits, mais avec la bureaucratie ».

Pfizer devrait délivrer environ 2,9 millions de doses cette semaine. Parmi ceux-ci, 179 400 arriveront en Floride. Voici comment ils seront distribués:

97 mille 500 doses aux hôpitaux

60450 aux pharmacies CVS et Walgreens

Et 21 450 iront directement au département de la santé.

Au milieu de la saison d’expédition la plus chargée de l’année, les entreprises UPS et FEDEX relèvent le défi de la distribution. Par voie aérienne et terrestre. En plus des réfrigérateurs spéciaux, ils utilisent des capteurs thermiques et un GPS pour surveiller l’ensemble du processus. Les vaccins arrivant dans le sud de la Floride arriveront à l’aéroport de Miami, mais nous n’avons pas encore confirmé quand.