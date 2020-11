COVID-19 :

Le syndicat Satse a rapporté à l’Inspection du travail le ministère de la Santé du gouvernement de Ximo Puig pour ne pas fournir de matériel de protection adéquat aux professionnels de la santé –Masques FFP2 -. Le syndicat fait valoir que cela se produit après que diverses études montrent que Covid se transmet principalement par aérosols, en particulier dans des lieux fermés et mal ventilés tels que les salles d’hospitalisation, les cliniques externes et les centres de santé.

Le Satse a également dénoncé le ministère de la Santé du gouvernement de Ximo Puig pour no fournir au syndicat les données qu’il a demandées sur les accidents du travail des travailleurs en raison de la contagion Covid, dans laquelle les services ont eu plus de foyers et dans quelles catégories professionnelles ils ont principalement touché.

Il s’agit d’informations que le syndicat a demandées à plusieurs reprises aux comités de santé et de sécurité des départements de la santé et, directement, au ministère de la Santé sans aucun résultat, malgré le fait que, légalement, le département de l’exécutif de Ximo Puig doit fournir ces informations aux représentants des travailleurs, soulignent-ils de Satse.

“Comme nous ne disposons pas de ces données officielles, le syndicat a collecté des données sur les services et centres de santé qui ont récemment produit des flambées d’infections parmi les professionnels de la santé, en notant ce qui suit: Traumatologie à l’hôpital de Elda, Salle d’hémodialyse de l’hôpital de Alcoi, Salle de Pluripatologie du Consortium H. Général de Valence, Consultations ambulatoires de traumatologie et neurophysiologie de la Hôpital clinique de Valence, Salle de Cardiologie et Médecine Interne du Hôpital de Peset, Centre de santé Fuente S. Luís (Département Vcia-H Peset), Salle d’onco-hématologie du Hôpital Arnau de Vilanova, Salle de neurologie, salle de chirurgie et salle de traumatologie du Hôpital général de Castellón, entre autres”.

Ils ajoutent de Satse que «des infections se produiraient dans des pièces sans ventilation et / ou des consultations internes de services non-Covid au cours desquelles les professionnels de santé portent des masques chirurgicaux avec un contact prolongé avec des patients / compagnons, ce qui impliquerait que, une fois infectés de manière asymptomatique, ils pourraient infecter d’autres/ en tant que professionnels de la santé / en tant que ».

Par conséquent, Satse a présenté cette plainte, «à assurer une protection maximale aux travailleurs à travers Masques FFP2 pour le personnel de santé, ainsi que les cas d’accident du travail sont enquêtés et reconnus en cas de contagion, en cessant d’attribuer directement la cause de la contagion au contact social comme le font désormais les services de santé, au mépris des professionnels et dans sa responsabilité personnelle.

Interventions sans CRP

Ce n’est pas le seul scandale pour Ximo Puig. Le Syndicat Médical de la Communauté Valencienne vient également de dénoncer et d’exiger des explications pour la performance dans cette communauté d’opérations avec chirurgie sans la réalisation préalable du test PCR nécessaire. La lettre envoyée par le Syndicat Médical est datée du “Alicante, 19 novembre 2020”. Et cela va «à l’attention du directeur de la HGUA. To the HGUA Preventive Medicine Service », tel que publié par OKDIARIO.

La lettre indique que “selon le document technique du ministère de la Santé intitulé” Recommandations pour planifier une intervention chirurgicale dans des conditions sûres pendant la pandémie de Covid-19 “version 16 novembre 2020”, ces PCR doivent être effectuées. Les mêmes que différents patients préviennent de leur absence.

La lettre du syndicat comprend effectivement le point du protocole national qui l’exige. Le syndicat rappelle que << cela comporte un risque grave pour leur santé et implique à nouveau le non-respect de la loi sur la prévention des risques professionnels, avec de graves atteintes à l'intégrité physique, non seulement du groupe médical représenté par le syndicat, mais du reste. du personnel de santé et des patients ».

La lettre ajoute que “la réalisation du test PCR sur tous les patients subissant des interventions chirurgicales ou des procédures invasives est effectuée dans pratiquement tous les hôpitaux en Espagne et également dans la Communauté valencienne comme mesure préventive pour protéger le personnel de santé” .

Comité d’experts inexistant

Comme si cela ne suffisait pas, il a récemment été prouvé que Pedro Sánchez n’était pas le seul à avoir inventé l’existence d’un comité d’experts Covid: Ximo Puig a tiré le même tour dans la Communauté valencienne, comme ce journal l’a publié.

Réponse parlementaire des Corts admettant que “la constitution du comité d’experts n’a pas été officialisée”.

Le député valencien du PP José Juan Zaplana Il s’est interrogé le 7 octobre de manière officielle sur l’existence ou non du comité autonome de Covid. Et il a ajouté la question: “Quelles personnes composent ce comité?”

La preuve que la réponse permettrait de vérifier la véracité par un simple appel aux noms indiqués a conduit le gouvernement de Ximo Puig à répondre et à reconnaître que “La constitution d’un comité d’experts n’a pas été officialisée”.

La réponse officielle du gouvernement du socialiste Ximo Puig au comité d’experts a été signée le 13 novembre tout récemment. Il a été envoyé au moyen d’une réponse écrite au PP devant les tribunaux valenciens. Et ça ne pourrait pas être plus révélateur: «Concernant la question […] L’Honorable Parlementaire est informé que, sans préjudice de l’avis et de l’évaluation préalable pour la prise de décision, la constitution d’un comité d’experts n’a pas été officialisée. Signé: “Le secrétaire régional de la présidence”, de la Generalitat Valenciana.