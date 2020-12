COVID-19 :

. – Avec la montée du COVID-19 qui met la pression sur le système de santé américain, le système d’appel d’urgence 911 a été mis à rude épreuve au point de «rupture», déclare l’American Ambulance Association.

Les services d’ambulance sont essentiels pour amener les patients malades dans les hôpitaux pour y recevoir des soins, et l’American Ambulance Association, qui représente tous les services d’ambulance du pays, a déclaré qu’ils se battaient pour rester ensemble.

Les hospitalisations ont atteint un record historique avec plus de 100 200 admissions, selon le Covid Tracking Project. Et plus de 3100 décès ont été signalés mercredi, selon l’Université Johns Hopkins.

«Le système médical d’urgence 911 à travers l’Amérique est à un point de rupture», a déclaré Aarron Reinert, président de l’American Ambulance Association, dans une lettre récente adressée au ministère de la Santé et des Services sociaux. “Sans soulagement supplémentaire, il semble probable qu’il s’effondrera, alors même que nous entrons dans la troisième vague du virus dans le Midwest et l’Ouest.”

CNN a obtenu une copie de la lettre, datée du 25 novembre.

Reinert a déclaré dans la lettre que les services d’ambulance publics et privés dans les 50 États doivent disposer de fonds supplémentaires pour continuer à fournir les services qu’ils offrent depuis le début de la pandémie au printemps dernier.

“Comme dans les hôpitaux et de nombreux établissements de soins infirmiers qualifiés, les prestataires de services d’ambulance terrestre et d’autres prestataires depuis mars ont servi leurs communautés d’une manière disproportionnée par rapport à leur rôle traditionnel dans le programme Medicare”, a écrit Reinert dans la lettre. .

«Étant donné le fardeau considérablement plus lourd que les membres de l’AAA supportent pendant la pandémie, nous réitérons notre demande que HHS fournisse un financement supplémentaire à partir des dollars alloués par le Congrès pour le Fonds d’assistance aux fournisseurs spécifiquement aux fournisseurs de services d’ambulance au sol. pour assurer la stabilité de ces fournisseurs essentiels alors que le pays continue de lutter contre la pandémie », a-t-il déclaré.

Le groupe de commerce demande 2,6 milliards de dollars à HHS pour éviter que le système médical d’urgence ne s’effondre sous le poids de la pandémie.

La directrice exécutive de l’organisation, Maria Bianchi, a déclaré à CNN que cet argent signifierait que chaque ambulance aux États-Unis, quelle que soit son affiliation, recevrait 43500 dollars pour les fournitures, telles que les équipements de protection individuelle et les opérations en cours.

Bianchi a décrit la situation actuelle avec les services d’ambulance comme «un élastique tendu jusqu’au point de rupture».

“Ce qui se passe, c’est qu’ils voient les services étirés et étirés et étirés et étirés, comme un élastique, et ils nous tirent toujours”, a-t-il déclaré. “Je pense que le problème est que l’élastique se brise et que nous sommes proches de ce point.”

Les États-Unis ont un peu moins de 60 000 ambulances, selon Bianchi, et l’American Ambulance Association les représente toutes.

«Cela n’a jamais été aussi grave et nous recherchons un tonique, quelque chose qui peut nous aider à atténuer cette poussée, pour que cela ne se produise pas, pour que quelqu’un n’appelle pas le 911 et qu’une unité n’arrive pas dans le temps nécessaire pour aider cette personne », dit-il.