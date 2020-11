COVID-19 :

En octobre, la plus grande économie du monde, toujours affectée par la pandémie COVID-19, a créé 638 000 emplois contre 661 000 en septembre.

L’index de chômage dans États Unis bas dans octobre à 6,9% de la population active, contre 7,9% le mois précédent, comme le rapporte ce vendredi Département de travail.

En octobre, la première économie mondiale, toujours affectée par la pandémie de COVID-19[femininea ajouté 638 000 emplois contre 661 000 en septembre.

Les améliorations sur le marché du travail reflètent la reprise continue de l’activité économique qui avait été réduite en raison de la pandémie COVID-19 et les efforts pour la contenir », a déclaré le Bureau des statistiques du travail.

“En octobre, des gains d’emplois notables ont été enregistrés dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie, des services professionnels et commerciaux, du commerce de détail et de la construction”, a-t-il ajouté.

Le mois dernier, le secteur privé a créé 906 000 emplois, comparativement à 877 000 en septembre, et l’emploi dans le gouvernement a chuté de 268 000, principalement en raison du licenciement d’employés qui avaient été embauchés temporairement pour le recensement.

Le secteur manufacturier a ajouté 38 000 emplois en octobre, comparativement à une augmentation de 66 000 emplois le mois précédent.

En octobre, les salaires moyens des travailleurs ont augmenté de 0,1%, la même augmentation par rapport à septembre, et en un an, ils ont augmenté de 4,5%, selon le Bureau of Labor Statistics.

Jeudi, le Département du travail a signalé que dans la semaine se terminant le 31 octobre, il y avait eu 751 000 nouvelles demandes d’allocations de chômage conventionnelles, contre 791 000 demandes pour cette prestation la semaine précédente.

Au cours de la semaine se terminant le 24 octobre, selon le gouvernement, 7,3 millions de personnes ont reçu cette subvention, contre 7,8 millions la semaine précédente.

Avec des informations d’.